Арбитр не назначил пенальти в ворота "Уфы"

На 86-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Уфа" – "СКА-Хабаровск" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник уфимской команды Никитин отставленной в сторону левой рукой парировал удар Канунникова. По правилам игры такой фол наказывается 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)
k_xenon
Надо поменять фамилию с Безбородов на Безглазов! Хотя, конечно это оплаченная подстава!
15:41
БобровФан
Безбородов ошибается не первый раз. Вроде как для СКА эта игра ничего не решала (хотя это не оправдание), но просто не знаешь, кого назначать на ответственные матчи. И считающийся одним из лучших Карасев тоже ошибается. При этом и Безбородов и Карасев ведут себя на поле как диктаторы. Авторитет судьи зарабатывается не поведением на поле, а квалифицированным судейством. И не надо говорить, что судьи люди и могут ошибаться, надорастить тех, кто не ошибается, у кого ошибка - это досадное недоразумение. Мы еще долго будем пожинать наследие г-на Будогосского, "не сдававшего" своих арбитров.
15:01
novic
Чистый пеналь. Кто скажет, ошибка или предвзятость? Не наказуемо.
14:55