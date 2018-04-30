Арбитр не назначил пенальти в ворота "Уфы"

На 86-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Уфа" – "СКА-Хабаровск" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Владислав Безбородов, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде защитник уфимской команды Никитин отставленной в сторону левой рукой парировал удар Канунникова. По правилам игры такой фол наказывается 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)