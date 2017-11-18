Арбитр не назначил пенальти в ворота "Арсенала"

На 73-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" (0:0) арбитр Владимир Сельдяков не стал наказывать хозяев поля 11-метровым ударом, хотя основания для этого у него были. Игрок тульской команды Анри Хагуш, сыграв рукой в своей штрафной площади, прервал прострельную передачу Магомеда Оздоева и выбил мяч. (Александр БОБРОВ)
Никифор
Хорош заливать, не было никакого пенальти.
21:22
czaroviu
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
21:17
Vladimir Semenovich
Ну вот вам и результат, заменили Николаева на Сельдякова он и накосячил. Когда произошла замена я сразу сказал, что от этого как бы судьи жди косяка, так оно и вышло.
21:05
marksan
А рука была в естественном положении, или как в игре Ирландия - Швейцария"? Саша! Вы поподробней пишите! Желательно, хотя бы, с вашими фотками!
21:04