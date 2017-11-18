Арбитр не назначил пенальти в ворота "Арсенала"

На 73-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Рубин" (0:0) арбитр Владимир Сельдяков не стал наказывать хозяев поля 11-метровым ударом, хотя основания для этого у него были. Игрок тульской команды Анри Хагуш, сыграв рукой в своей штрафной площади, прервал прострельную передачу Магомеда Оздоева и выбил мяч. (Александр БОБРОВ)