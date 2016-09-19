22:08 19 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Матюнин правильно не удалил Смольникова и Лестьенна

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В самом конце матча "Зенит""Рубин" (4:1) арбитр Алексей Матюнин принял два решения, которые стоит поддержать. На 88-й минуте рефери ограничился желтыми карточками, применяя дисциплинарные санкции к Смольникову и Лестьенну и поступил верно, оценив таким образом стычку этих игроков.

А затем, чувствуя, что обстановка на поле накаляется, судья не стал добавлять ни секунды к основному времени встречи и сразу после его истечения дал финальный свисток. Арбитрам обычно рекомендуют плюсовать по 30 секунд за каждый забитый гол и проведенную замену. Но в данном случае, учитывая разгромный счет и возникшую напряженность, с Матюниным, пожалуй, следует согласиться. (Александр БОБРОВ)

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