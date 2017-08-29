Арбитр матча ЦСКА - "Ахмат" намерен обжаловать "двойку" за гол Садаева

По информации "СЭ", арбитр Александр Кудрявцев, получивший неудовлетворительную оценку за работу в матче 8-го тура премьер-лиги ЦСКА – "Ахмат" (0:1), намерен обжаловать оценку.

Напомним, Кудрявцев работал ассистентом главного арбитра этого матча Михаила Вилкова и не увидел момент, в котором мяч пересек линию ворот, и вышел из игры – в результате гости продолжили атаку и забили решающий гол.

Кудрявцев намерен обжаловать неудовлетворительную оценку на заседании контрольно-квалификационной комиссии. В качестве иллюстрации своей правоты Кудрявцев может предъявить вот этот ролик с трибуны стадиона, который сделал его знакомый – ролик оказался в распоряжении "СЭ". (Сергей ЕГОРОВ)

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