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14:15 | Футбол — РФПЛ

Арбитр матча ЦСКА - "Ахмат" намерен обжаловать "двойку" за гол Садаева

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По информации "СЭ", арбитр Александр Кудрявцев, получивший неудовлетворительную оценку за работу в матче 8-го тура премьер-лиги ЦСКА"Ахмат" (0:1), намерен обжаловать оценку.

Напомним, Кудрявцев работал ассистентом главного арбитра этого матча Михаила Вилкова и не увидел момент, в котором мяч пересек линию ворот, и вышел из игры – в результате гости продолжили атаку и забили решающий гол.

Кудрявцев намерен обжаловать неудовлетворительную оценку на заседании контрольно-квалификационной комиссии. В качестве иллюстрации своей правоты Кудрявцев может предъявить вот этот ролик с трибуны стадиона, который сделал его знакомый – ролик оказался в распоряжении "СЭ". (Сергей ЕГОРОВ)

Красная карточка от Гинера. К чему может привести конфликт судейского корпуса и ЦСКА?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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гаттузо туп

Антиконь///Ты знаешь,что я не поклонник коней.Но правда есть правда.Бывают какие-то спорные мрменты,но тут явно не тот случай.Если он не увидел,значит он или слепой или не правильно выбрал позицию.И в том и в др.случае,это проблемы этого судейки,но никак не коней.p.s.сегодня-кони,завтра-мы,после завтра еще кто-нить,а в итоге"звенит"-шапион.Вот когда их судят,там судьи наоборот сильно зрячие.Видят то,чего и в помине не было...)

14:58

Док_

Так-то надо совсем быть с подковой в голове, чтобы метров с 50 из-за двух штанг разглядеть - перешел полностью мяч линию или нет))?!

14:57

Антиконь.

Да и судья совсем не Усейн Болт!!!

14:57

Ярик-8

Чистый гол! Хоть кто-то выложил хоть какое-то внятное вопросу видео!

14:56

Антиконь.

V0VaN ------ Ты вообще, хоть раз на футбольном поле был??? Ну попробуй встань на ленточку у углового флажка, и что ты увидишь??? Вообще-то, там, на ленточке, еще ворота стоят, у которых 2 штанги!!!

14:55

kyusark

Да ладно , поставьте ему троечку.

14:53

V0VaN

антиконь, он должен был добежать до ленточки, встать ровно на линию штанг и там было бы прекрасно видно))) для того их и отбирают не только по знанию правил, а ещё и по физической форме и по зрению и платят неплохие зарплаты )))

14:51

Антиконь.

Только видеоповтор смог бы лошадям помочь ... и не только им!!!

14:47

Zerratt_

А я считаю, что отчетливо видно, что мяч полностью не пересёк линию. И момент очень тонкий. Даже в случае ошибки особенно занижать оценку не стоило. Имхо, судья прав и нечего устраивать тут в любом случае.

14:47

Papa-psix

он бы еще снимок из космоса предъявил.. корефан на калькулятор снимал паходу..

14:46

Антиконь.

Интересно, и что он мог бы увидеть, если он на противоположной стороне бегал??? И вообще, кто мог бы увидеть с другой стороны???

14:45

Pleafant

Конечно,ролик знакомого с трибуны перевешивает видеоповтор.Сам чел не добежал и не увидел и незаслуженно лишил армейцев не только очка,но и,наверное,премий,несопоставимых с деньгами,которые не доплатят судье,но он за свои три копейки будет биться.

14:37

гаттузо туп

Тут одно из двух:Или дебил и совести вааще нет...

14:30

rob3906

Вообще-то давненько таких отмороженных наглецов не видал: напортачил по полной, допустил результативную ошибку, подставил вдобавок весь судейский корпус и вместо того, чтобы извиниться, ещё и права качает.

14:29

коньььььь

Он совсем плохой ? Даже тут видно что мяч ушел !я как раз вдоль линии сидел и все прекрасно видно было ! Кстати судейка не до бежал в том моменте до лицевой !

14:27

rob3906

Дали "двойку", а могли по морде. Радовался бы.

14:26