14:45 6 августа | Футбол — РФПЛ
Газета № 7412, 07.08.2017

Арбитр Левников наказан и переведен в ФНЛ. За ним последует Турбин?

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Арбитр Кирилл Левников, получивший за качество судейства матча ЦСКА"СКА-Хабаровск" 7,4 балла (равносильно "единице" по пятибалльной системе), понижен в ранге, переведен из категории "Про" в категорию "А" и ближайшие месяцы обслуживать только игры первого дивизиона. В связи с этим он потеряет право работать на международных матчах и рискует быть исключенным из списка арбитров ФИФА. Напомним, что инспектор той встречи Сергей Анохин поставил Левникову 7,9 балла, а контрольно-квалификационная комиссия снизила эту оценку еще на 0,5 балла, посчитав, что помимо ошибочно назначенного 11-метрового удара в ворота хабаровской команды рефери не удалил Баляйкина.

Вслед за Левниковым в ФНЛ может последовать Евгений Турбин. В субботу в игре "Динамо""Амкар" он на 89-й минуте ошибочно не наказал хозяев поля пенальти, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. Возможно, в данной ситуации Турбину пригодился бы видеоарбитр. Но в нашем чемпионате видеоповторы пока не используются.

А на 90+1-й минуте Турбин ошибочно не удалил игрока гостей Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде игрок пермяков сбил Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную.

За две серьезные ошибки инспектор встречи Александр Колобаев может поставить те же самые 7,4 балла и Турбину. Тогда, по существующим правилам, и этому судье придется отправиться в категорию "А" и в ФНЛ. (Александр БОБРОВ)

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Газета № 7412, 07.08.2017
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КОММЕНТАРИИ (8)
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merniloskut

Вилкову приготовиться!

17:39 6 августа

Островзаячий

Новый аттракцион - судейский лифт. Поднять, опустить. Всё равно одни и те же судят.

16:13 6 августа

Кузьмич-Кузьмич

То есть, в РФПЛ косячить нельзя. А в ФНЛ - да сколько угодно. А в ПФЛ пускай вообще без судей играют.

15:54 6 августа

Фемистоклюс

Не надо было гинеровским коням помогать так активно. Смотрелось отвратительно.

15:49 6 августа

JohnWeexx

Так нельзя, слишком жестоко. Понять. И простить. Потом - еще раз (еще раз, еще много-много-много-много раз)...

15:35 6 августа

defender_8

Теперь вы понимаете, почему нищая Португалия ввела видеоповторы, а наши футбольные власти кокетничают? Убавляются рычаги влияния на судей, ломается коррупционная составляющая. Они будут стоять до последнего судьи.

15:25 6 августа

SP2

Ну всё, теперь судей окончательно запугают! Раньше таких эпизодов в каждой игре штук по 20 было. И ничего. Или это касается только неугодных судей?

15:22 6 августа

marksan

Клоунада, однако! Только почему отсутствует подпись экс-полковника Боброва в этом комментарии? Струсил ненастоящий полковник?

14:58 6 августа