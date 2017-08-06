Арбитр Левников наказан и переведен в ФНЛ. За ним последует Турбин?

Арбитр Кирилл Левников, получивший за качество судейства матча ЦСКА – "СКА-Хабаровск" 7,4 балла (равносильно "единице" по пятибалльной системе), понижен в ранге, переведен из категории "Про" в категорию "А" и ближайшие месяцы обслуживать только игры первого дивизиона. В связи с этим он потеряет право работать на международных матчах и рискует быть исключенным из списка арбитров ФИФА. Напомним, что инспектор той встречи Сергей Анохин поставил Левникову 7,9 балла, а контрольно-квалификационная комиссия снизила эту оценку еще на 0,5 балла, посчитав, что помимо ошибочно назначенного 11-метрового удара в ворота хабаровской команды рефери не удалил Баляйкина.
Вслед за Левниковым в ФНЛ может последовать Евгений Турбин. В субботу в игре "Динамо" – "Амкар" он на 89-й минуте ошибочно не наказал хозяев поля пенальти, когда динамовский защитник рукой схватил за майку Гасилина, задержал его и завалил на газон. Нападающий гостей безуспешно апеллировал к судье. Возможно, в данной ситуации Турбину пригодился бы видеоарбитр. Но в нашем чемпионате видеоповторы пока не используются.
А на 90+1-й минуте Турбин ошибочно не удалил игрока гостей Конде за лишение соперника явной возможности забить гол. В том эпизоде игрок пермяков сбил Бечирая, убегавшего один на один с вратарем. Судья назначил штрафной удар, но показал нарушителю желтую карточку, а не красную.
За две серьезные ошибки инспектор встречи Александр Колобаев может поставить те же самые 7,4 балла и Турбину. Тогда, по существующим правилам, и этому судье придется отправиться в категорию "А" и в ФНЛ. (Александр БОБРОВ)
merniloskut
Вилкову приготовиться!
17:39 6 августа
Островзаячий
Новый аттракцион - судейский лифт. Поднять, опустить. Всё равно одни и те же судят.
16:13 6 августа
Кузьмич-Кузьмич
То есть, в РФПЛ косячить нельзя. А в ФНЛ - да сколько угодно. А в ПФЛ пускай вообще без судей играют.
15:54 6 августа
Фемистоклюс
Не надо было гинеровским коням помогать так активно. Смотрелось отвратительно.
15:49 6 августа
JohnWeexx
Так нельзя, слишком жестоко. Понять. И простить. Потом - еще раз (еще раз, еще много-много-много-много раз)...
15:35 6 августа
defender_8
Теперь вы понимаете, почему нищая Португалия ввела видеоповторы, а наши футбольные власти кокетничают? Убавляются рычаги влияния на судей, ломается коррупционная составляющая. Они будут стоять до последнего судьи.
15:25 6 августа
SP2
Ну всё, теперь судей окончательно запугают! Раньше таких эпизодов в каждой игре штук по 20 было. И ничего. Или это касается только неугодных судей?
15:22 6 августа
marksan
Клоунада, однако! Только почему отсутствует подпись экс-полковника Боброва в этом комментарии? Струсил ненастоящий полковник?
14:58 6 августа