Арбитр Лапочкин получил невысокую оценку от Малого за матч "Ростов" - "Динамо"

Инспектор матча 5-го тура чемпионата России "Ростов" – "Динамо" (1:0) Эдуард Малый поставил арбитру Сергею Лапочкину невысокую оценку за качество судейства. Из-за ошибки, допущенной на 18-й минуте, рефери получил всего лишь 7,9 балла, что примерно равно "двойке" по пятибалльной системе.

Напомним, что ростовчанину Хорену Байрамяну, упавшему в штрафной бело-голубых, удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. В итоге Лапочкин определил фол со стороны динамовца Самбы Соу и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Сегодня бело-голубые опубликовали заявление о судействе в чемпионате с рядом претензий. (Александр БОБРОВ)

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