17:05 | Футбол — РФПЛ

Арбитр Лапочкин получил невысокую оценку от Малого за матч "Ростов" - "Динамо"

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Инспектор матча 5-го тура чемпионата России "Ростов""Динамо" (1:0) Эдуард Малый поставил арбитру Сергею Лапочкину невысокую оценку за качество судейства. Из-за ошибки, допущенной на 18-й минуте, рефери получил всего лишь 7,9 балла, что примерно равно "двойке" по пятибалльной системе.

Напомним, что ростовчанину Хорену Байрамяну, упавшему в штрафной бело-голубых, удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. В итоге Лапочкин определил фол со стороны динамовца Самбы Соу и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Сегодня бело-голубые опубликовали заявление о судействе в чемпионате с рядом претензий. (Александр БОБРОВ)

Скандал в РФПЛ. "Динамо" атакует судей

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ТолькоТоронто

У кого память не девичья, тот помнит КАК судил в своё время сам Малый. Замазан по самое нехочу. Это не отименяет того что Лапочка такой же

17:44