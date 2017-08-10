Арбитр Лапочкин получил невысокую оценку от Малого за матч "Ростов" - "Динамо"

Инспектор матча 5-го тура чемпионата России "Ростов" – "Динамо" (1:0) Эдуард Малый поставил арбитру Сергею Лапочкину невысокую оценку за качество судейства. Из-за ошибки, допущенной на 18-й минуте, рефери получил всего лишь 7,9 балла, что примерно равно "двойке" по пятибалльной системе.
Напомним, что ростовчанину Хорену Байрамяну, упавшему в штрафной бело-голубых, удалось обмануть судью, изобразив нарушение правил. В итоге Лапочкин определил фол со стороны динамовца Самбы Соу и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Сегодня бело-голубые опубликовали заявление о судействе в чемпионате с рядом претензий. (Александр БОБРОВ)
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РостовДинамо 1:0 19' Тимофей Калачев (пенальти) pic.twitter.com/GZs7ug10LD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
ТолькоТоронто
У кого память не девичья, тот помнит КАК судил в своё время сам Малый. Замазан по самое нехочу. Это не отименяет того что Лапочка такой же
17:44