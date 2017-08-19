Арбитр Карасев не стал добавлять время к матчу "Рубин" - "Анжи" по просьбе Скрипченко?

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в концовке матча 7-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:6) обратился к резервному арбитру с просьбой не добавлять время к игре. Главный судья встречи Сергей Карасев не стал добавлять время ко второму тайму и по истечении 90 минут сразу дал финальный свисток.
Отметим, что для Скрипченко это была дебютная игра во главе махачкалинской команды.
Коуч07
Зря судья так сделал. Я всё понимаю, но дежурную минуту добавить следовало.
22:31
майор99
Ну а что? Новый тренд. "Тов. судья. Накиньте еще пару минуток. Мы вот-вот голешник закатим", "Ой, не надо добавлять ничего. Вдруг мы пропустим? Испортим разницу мячей, а в конце сезона нам это аукнется".
22:31