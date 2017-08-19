Арбитр Карасев не стал добавлять время к матчу "Рубин" - "Анжи" по просьбе Скрипченко?

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в концовке матча 7-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:6) обратился к резервному арбитру с просьбой не добавлять время к игре. Главный судья встречи Сергей Карасев не стал добавлять время ко второму тайму и по истечении 90 минут сразу дал финальный свисток.

Отметим, что для Скрипченко это была дебютная игра во главе махачкалинской команды.

Трансляция матча "Рубин" - "Анжи"