22:03 | Футбол — РФПЛ

Арбитр Карасев не стал добавлять время к матчу "Рубин" - "Анжи" по просьбе Скрипченко?

2

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в концовке матча 7-го тура премьер-лиги против "Рубина" (0:6) обратился к резервному арбитру с просьбой не добавлять время к игре. Главный судья встречи Сергей Карасев не стал добавлять время ко второму тайму и по истечении 90 минут сразу дал финальный свисток.

Отметим, что для Скрипченко это была дебютная игра во главе махачкалинской команды.

Трансляция матча "Рубин" - "Анжи"

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Коуч07

Зря судья так сделал. Я всё понимаю, но дежурную минуту добавить следовало.

22:31

майор99

Ну а что? Новый тренд. "Тов. судья. Накиньте еще пару минуток. Мы вот-вот голешник закатим", "Ой, не надо добавлять ничего. Вдруг мы пропустим? Испортим разницу мячей, а в конце сезона нам это аукнется".

22:31