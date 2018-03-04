Арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота "Тосно"

На 51-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Тосно" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в своей штрафной площади защитник "Тосно" Раде Дугалич сыграл в мяч левой рукой.
Первый ассистент Александр Богданов должен был видеть случившееся в деталях, но он либо не подсказал Галимову, либо судья не прислушался к своему помощнику. (Александр БОБРОВ)
"Тосно" добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
Andru_15
tigana.1982 У тя вместо локтя плечо пришито? )) Даешь всю руку до пальцев из плечей!
17:24
tigana.1982
Бобров опять из пальца высосал... За попадание мяча в плечо назначать пенальти - это что-то новое...
17:19
Mikeroft
21 тур, господа. Как заметил, кто-то из футбольных специалистов на заре 2000-х - футбол в России после 20 тура заканчивается.
17:03