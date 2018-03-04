Арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота "Тосно"

На 51-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Тосно" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в своей штрафной площади защитник "Тосно" Раде Дугалич сыграл в мяч левой рукой.

Первый ассистент Александр Богданов должен был видеть случившееся в деталях, но он либо не подсказал Галимову, либо судья не прислушался к своему помощнику. (Александр БОБРОВ)

"Тосно" добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил