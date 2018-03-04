16:30 | Футбол — РФПЛ

Арбитр Галимов не назначил пенальти в ворота "Тосно"

51-я минута матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно". 51-я минута матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно". 51-я минута матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно". 51-я минута матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно".
51-я минута матча "СКА-Хабаровск" - "Тосно".
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На 51-й минуте матча 21-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - "Тосно" (0:1) серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде в своей штрафной площади защитник "Тосно" Раде Дугалич сыграл в мяч левой рукой.

Первый ассистент Александр Богданов должен был видеть случившееся в деталях, но он либо не подсказал Галимову, либо судья не прислушался к своему помощнику. (Александр БОБРОВ)

"Тосно" добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил

СКА-Хабаровск - Тосно

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andru_15

tigana.1982 У тя вместо локтя плечо пришито? )) Даешь всю руку до пальцев из плечей!

17:24

tigana.1982

Бобров опять из пальца высосал... За попадание мяча в плечо назначать пенальти - это что-то новое...

17:19

Mikeroft

21 тур, господа. Как заметил, кто-то из футбольных специалистов на заре 2000-х - футбол в России после 20 тура заканчивается.

17:03

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