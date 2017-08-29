Арбитр Безбородов забил с центра поля

Красивый гол в минувшее воскресенье забил… арбитр Владислав Безбородов. Ударом из центрального круга он перекинул мяч через вратаря.

Правда, в матче между командами "Вентспилс-1998" и "Вентспилс-2017", посвященном 20-летию основания латвийского клуба и завершившемся со счетом 5:5, Безбородов выполнял другие функции – полевого игрока. Всего же на счету судьи, на время переквалифицировавшегося в нападающего, два гола, голевая передача и заработанный пенальти (с красной карточкой сопернику).

Напомним, прежде чем стать арбитром, Безбородов помимо "Вентспилса" играл за "Зенит", "Динамо" СПб, "ВКЮ Рэмс" (США), "Динамо" Мн, "Шахтер" С, "Торпедо-МАЗ" (все – Белоруссия). (Александр БОБРОВ)