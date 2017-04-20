21:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Арсланбеков не будет работать в премьер-лиге

0
0
0
0
1

Как стало известно "СЭ", Тимур Арсланбеков до конца сезона не будет назначаться на матчи чемпионата России в качестве главного арбитра. Судья наказан за то, что не доложил об инциденте, произошедшем после матча 29-го тура первенства России "Факел""Кубань". Рефери не указал в рапорте, что его нецензурно обругали. Кроме того, контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в той игре Арсланбеков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. (Александр БОБРОВ)

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Conquestador

сколько раз его уже отстраняли, а все тянут за уши

22:11