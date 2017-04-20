Арбитр Арсланбеков не будет работать в премьер-лиге

Как стало известно "СЭ", Тимур Арсланбеков до конца сезона не будет назначаться на матчи чемпионата России в качестве главного арбитра. Судья наказан за то, что не доложил об инциденте, произошедшем после матча 29-го тура первенства России "Факел" – "Кубань". Рефери не указал в рапорте, что его нецензурно обругали. Кроме того, контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в той игре Арсланбеков ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля. (Александр БОБРОВ)