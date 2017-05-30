"Арарат": ведем переговоры с Павлюченко

Вице-президент по информационной политике "Арарата" Андраник Керопян подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим Романом Павлюченко. В минувшем сезоне 35-летний форвард провел в "Урале" 23 матча и забил четыре гола. Павлюченко не стал продлевать контракт с клубом и вернулся в Москву по семейным причинам.

Ранее представитель Павлюченко Олег Артемов опроверг "СЭ" информацию о том, что футболист может перейти в московскоий "Арарат".

– Могу подтвердить, что клуб ведет переговоры с Павлюченко. В ближайшие минуты на официальных ресурсах клуба будет подробная информация, – сказал Керопян. (Сергей АСТАХОВ)