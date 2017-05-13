Арапов - в "старте" "Урала" на матч с "Краснодаром"

Главные тренеры "Урала" и "Краснодара" огласили стартовые составы команд на очную встречу в 28-м туре чемпионата России. Ворота хозяев поля будет защищать Дмитрий Арапов, для которого эта игра станет первой после поражения команды в 12-м туре от "Терека" (1:4).

"Урал": Арапов, Данцев, Блажиц, Табидзе, Павленко, Димитров, Манучарян, Емельянов, Кулаков, Бикфалви, Ильин.

Запасные: Заболотный, Тимофеев, Меркулов, Динга, Фидлер, Ломакин, Новиков, Глушков, Павлюченко, Ставпец, Лунгу.

"Краснодар": Синицын - Калешин, Гранквист, Налду, Торбинский - Каборе, Газинский - Жигулев, Перейра, Классон - Вандерсон.

Запасные: Абаев, Сафонов, Мартынович, Рамирес, Мамаев, Петров, Жоаузинью, Лаборде, Комличенко.

Трансляция матча "Урал" – "Краснодар"