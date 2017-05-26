Арапов - лучший игрок "Урала" в мае

Лучшим игроком "Урала" в мае болельщики команды признали вратаря Дмитрия Арапова, информирует официальный сайт клуба. Голкипер набрал 34 процента голосов и обошел других претендентов: Николая Димитрова (26 процентов), Эрика Бикфалви (16), Чисамбу Лунгу (13) и Владимира Ильина (11).

В мае Арапов принял участие в трех матчах "Урала" – против "Краснодара", "Локомотива" и "Уфы" – и в каждом из них неоднократно спасал команду от пропущенных мячей. По итогам поединков с "Краснодаром" и "Уфой" болельщики признавали его лучшим игроком матча.

За победу в номинации "Лучший игрок месяца" Арапов по традиции получит вязаного шмеля ручной работы. Отметим, Дмитрий стал пятым игроком "Урала" в сезоне-2016/17, удостоенным этого приза. Ранее аналогичную награду получили Чисамба Лунгу (дважды), Роман Павлюченко, Эрик Бикфалви и Николай Димитров.