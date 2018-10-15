Апелляция на арест Кокорина будет рассмотрена 19 октября

Апелляция на заключение под стражу нападающего "Зенита" Александра Кокорина будет рассмотрена в пятницу, 19 октября. Ранее Олег Попов, адвокат находящегося в СИЗО-2 "Бутырка" футболиста, сообщил, что направил апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрани его подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу.

– Апелляционную жалобу на постановление по Александру Кокорину рассмотрят 19 октября, в 11.00 в Московском городском суде, – сообщили "СЭ" в пресс-службе Тверского суда. (Игорь Новиков)

Ранее апелляцию на арест подал адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Она тоже будет рассмотрена 19 октября, но на час раньше – в 10.00.

Мамаев и Кокорин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", по ней игрокам грозит до семи лет лишения свободы. Они участвовали в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.