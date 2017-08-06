Анзор Кавазашвили: "Зенит" будет чемпионом России"

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" (5:1) отметил, что петербургский клуб показал чемпионскую игру.

– Что случилось на Крестовском? Не видно, что ли? Хозяева набирают ход, а москвичи сбавляют, – сказал Кавазашвили. – "Спартак" отдал всю середину поля с первого же тайма. Питерцы только этого и ждали и контролировали центр поля всю игру. Манчини решился убрать Дзюбу и усилить полузащиту за счет Кокорина.

– Позиции Дзюбы в "Зените" заметно ослабли?

– Дзюбе будет очень сложно заиграть у Манчини. В прошлом матче форвард напомнил меня в качестве начинающего тренера, когда он пассивно стоял у ворот. Правильно, что тренер его снял, ведь Артем серьезно сбавил в игре. Когда смотрел матч с "Бней-Иегудой" в Лиге Европы, думал, нежели они и в чемпионате России займутся той же тягомотиной.

– Усыпили бдительность чемпиона?

– Может быть. Сегодня они здорово прибавили. Посмотрите, какой объем работы выполнил Шатов. Отрадно, что "Зенит" стал показывать совершенно другую игру с новыми интересными футболистами из Аргентины.

– Можете назвать ее чемпионской?

– Да, могу на сто процентов утверждать: "Зенит" будет чемпионом. Это не потому что хозяева забили пять мячей. Даже без центрфорварда они укрепили центральную зону молодыми скоростными игроками, за прорывами которых никто не успевал.

– Как смотрелись на их фоне кандидаты в сборную России?

– Было бы здорово, если наши молодые Ерохин, Терентьев, Кузяев потянулись бы за легионерами и набрались бы у них опыта.

– Кузяев заслужил приглашения в сборную?

– Парень интересный, но не будем спешить, и делать вывод по первым матчам. (Евгений БЕЛОУСОВ)