Анзор Кавазашвили: "Я сколько говорил: продайте Акинфеева за границу"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили подчеркнул, что голкиперу ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву могло наскучить выступление за один и тот же клуб на протяжении полутора десятков лет. По мнению ветерана, игроку стоило уехать в иностранную команду.

– Согласны с мнением: кто бы ни сыграл против Коста-Рики, железным первым номером у нас остается Акинфеев?

– Конечно! У Игоря огромнейший опыт, человек держит уровень. Но Акинфеев устал. Очень устал.

– Почему?

– От обстановки. Все же приедается. Я сколько раз говорил: продайте его за границу. Пусть поменяет команду, встряхнется, получит новую порцию адреналина. Ну нельзя постоянно из года в год играть с одними и теми же защитниками, видеть их спины. Объективно, это приедается! Вратари – особая каста. К ним нужно, с одной стороны, относиться нежно, а с другой – переворачивать с ног на голову. Иначе привыкнут, наступит пресыщение. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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