Анзор Кавазашвили: "В Салониках Максименко доказал, что у него все в порядке с психологией"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился впечатлением от игры голкипера красно-белых Александра Максименко. Напомним, за четыре стартовых тура российской премьер-лиги он не пропустил ни одного мяча.

- Пока Максименко производит положительное впечатление, - сказал Кавазашвили, - у него хорошая школа. Чувствуется, что он нервничает, но конечности у него растут именно оттуда, откуда у нормального, здорового, спокойного, уравновешенного человека и должны расти.

Для вратаря очень многое значит психология, а у него с этим все нормально, что он и доказал в Салониках. После ошибки, когда у него выскочил из рук мяч, он не растерялся, а продолжил играть, как будто ничего не случилось. Это хорошая, твердая позиция вратаря, который знает себе цену и не разменивается по мелочам.

Максименко хорошо видит игру, несмотря на молодой возраст не стесняется руководить защитниками. В наше время многие вратари мира не умеют четко играть на выходах, а Александр, как ни странно, не только справляется с этим аспектом, но и распоряжается мячом в штрафной площадке лучше многих голкиперов России. Если он будет прогрессировать, то многого достигнет.

- Вы много сказали про его сильные стороны, а какие у него есть недостатки?

- Если у вратаря есть недостатки, то его надо снимать с ворот.

- Он сейчас сильнейший вратарь в "Спартаке"?

- Он сегодня показывает очень надежную игру, и я не хочу его сравнивать с другими вратарями, чтобы не нанести никаких психологических травм. Но Максименко, безусловно, заслуживает внимания.

- Стоит ли ждать его в сборной в сентябре?

- Любой вратарь российской премьер-лиги может получить вызов в сборную, а на кого падет выбор господина Черчесова, я отвечать не могу. (Никита АРМАНД)

"Спартак" встретится с "Динамо" в матче 5-го тура РПЛ, который состоится 25 августа.

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