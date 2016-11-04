Анзор Кавазашвили: "В первой части сезона команды никогда игры не продают"

Бывший глава комитета по расследованию договорных матчей Анзор Кавазашвили заявил, что ему противно слушать предположения о договорном характере игры 12-го тура чемпионата России "Урал" – "Терек" (1:4). Он подчеркнул, что сегодня в российском футболе договорных игр нет.

– Вы понимаете "Терек", который обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование матча?

– Отвечу так. Даже в прошлые годы некоторые, подчеркиваю – некоторые журналисты, которые недолюбливают кавказские команды, в неприглядном свете выставляли "Терек", "Анжи", "Аланию" и Нальчик. Большой упор эти репортеры делают именно на эти клубы. И когда возникают случаи, якобы похожие на договорные игры, они всегда льют грязь. Так нельзя! Мол, когда "Терек" выигрывает в гостях, эти люди говорят: "Что вы? Это судья помог или они договорились с местным руководством, кто-то кому-то отдал долг за прошлые годы..." Настолько это противно слушать.

– Почему?

– Ребята, в каждой игре есть ошибки. Индивидуальные, технические, коллективные, нельзя это не учитывать. При разборе нужно подходить скрупулезно. Мне кажется, некоторые товарищи хотят отвлечь нас от реальных проблем российского футбола. Ищут крайних. Почему, например, не пишут про то, что "Зенит" дома кому-то проиграл? А наши клубы в еврокубках тоже все всем сдают что ли? Сегодня нет договорных матчей! Я так считаю.

– На чем основана ваша уверенность?

– В первой части сезона никогда команды не продают игры.

– Может быть, отдают долги за прошлые годы?

– А назовите мне хоть одну команду, которую в прошлом году обвиняли в сдаче игры. Я что-то не слышал о таком. Не слышал! И фактов не было, одна болтовня. Наверное, люди поняли одну вещь.

– Какую же?

– Лучше не договариваться между клубами, а каким-то образом повлиять на судью. И арбитр в итоге допустит ошибку, которая скажется на результате. (Виталий АЙРАПЕТОВ)