Анзор Кавазашвили: "Урал" – "Ростов"? Букмекерам так просто обвинить команды в договорном характере матча"

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал подозрения букмекеров по матчу 16-го тура чемпионата России "Урал" – "Ростов" (1:0). Напомним, что ветеран входил в комиссию по рассмотрению матча "Урал" – "Терек".
– К вам уже поступали какие-то данные по матчу "Урал" – "Ростов"?
– Нет. Но если РФПЛ попросит, то мы соберемся и разберем эту игру. А вообще, я этим букмекерам не доверяю. Надоели они уже, обвиняют клубы в нечестной игре. Они ведь делают все, чтобы не выплачивать деньги людям. Это же так просто обвинить команды в договорном матче. (Сергей АСТАХОВ)
Анзор Кавазашвили: "Матч "Урал" "Терек" чистый. Котировки букмекеров фигня!"
_Я_против_Астротерфа_
футбол живёт во всём мире только благодаря договорняку и букмекерам !!!!!да это касается любого вида спорта кроме шахмат!!!
20:29
Al Rains
Проверьте кс-спартак...
20:18
sergeynl
РОСТОВ играет четыре игры за десять дней, Какой нафиг слив ? Да и моментов у Урала особо не было, один удачный удар и тот срезка от защитника, и это против второго состава.
20:14
stuart_parsley
На самом деле,букмекеры - это основной организатор и выгодоприобретатель договорных матчей.
20:00
onlywhitespartak
Клоун букмекеры это самое точное отражение действительности
19:09