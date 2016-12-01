18:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "Урал" – "Ростов"? Букмекерам так просто обвинить команды в договорном характере матча"

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Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал подозрения букмекеров по матчу 16-го тура чемпионата России "Урал""Ростов" (1:0). Напомним, что ветеран входил в комиссию по рассмотрению матча "Урал""Терек".

– К вам уже поступали какие-то данные по матчу "Урал" – "Ростов"?

– Нет. Но если РФПЛ попросит, то мы соберемся и разберем эту игру. А вообще, я этим букмекерам не доверяю. Надоели они уже, обвиняют клубы в нечестной игре. Они ведь делают все, чтобы не выплачивать деньги людям. Это же так просто обвинить команды в договорном матче. (Сергей АСТАХОВ)

Анзор Кавазашвили: "Матч "Урал" "Терек" чистый. Котировки букмекеров фигня!"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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_Я_против_Астротерфа_

футбол живёт во всём мире только благодаря договорняку и букмекерам !!!!!да это касается любого вида спорта кроме шахмат!!!

20:29

Al Rains

Проверьте кс-спартак...

20:18

sergeynl

РОСТОВ играет четыре игры за десять дней, Какой нафиг слив ? Да и моментов у Урала особо не было, один удачный удар и тот срезка от защитника, и это против второго состава.

20:14

stuart_parsley

На самом деле,букмекеры - это основной организатор и выгодоприобретатель договорных матчей.

20:00

onlywhitespartak

Клоун букмекеры это самое точное отражение действительности

19:09

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