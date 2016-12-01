Анзор Кавазашвили: "Урал" – "Ростов"? Букмекерам так просто обвинить команды в договорном характере матча"

Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили прокомментировал подозрения букмекеров по матчу 16-го тура чемпионата России "Урал" – "Ростов" (1:0). Напомним, что ветеран входил в комиссию по рассмотрению матча "Урал" – "Терек".

– К вам уже поступали какие-то данные по матчу "Урал" – "Ростов"?

– Нет. Но если РФПЛ попросит, то мы соберемся и разберем эту игру. А вообще, я этим букмекерам не доверяю. Надоели они уже, обвиняют клубы в нечестной игре. Они ведь делают все, чтобы не выплачивать деньги людям. Это же так просто обвинить команды в договорном матче. (Сергей АСТАХОВ)

Анзор Кавазашвили: "Матч "Урал" "Терек" чистый. Котировки букмекеров фигня!"