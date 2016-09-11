Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал недоумение игрой "Локомотива" в матче 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Напомним, красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря голу Ивелина Попова.
– Удивила беспомощность "Локомотива", от которого я ожидал более результативной и качественной игры, – говорит Кавазашвили. – Значит, Семин пришел в коллектив, где не все гладко, и ему придется долго работать над тем, чтобы привести "Локо" к желаемому результату. Нынешний "Локомотив" – команда не Семина. Юрию Павловичу необходимо перестраивать этих ребят. Такое впечатление, что они друг друга не понимают. Денисов много работал, но продолжения его атак я не увидел. Один в поле не воин. Что касается "Спартака", то форвард Зе Луиш прибавляет от матча к матчу, он стал классным центральным нападающим: здорово играет головой, может в сложной ситуации принять важное решение, пробить или сделать передачу. Полузащита стала играть намного лучше. Если в начале сезона команда не пропускает в сложных матчах, то она привыкает к этому и сохраняет свой уровень при следующих встречах. (Любовь КОНЯЕВА)
Slim Taller
Должны были.Очень похоже на слив.Спартак по сравнению с паровозами просто летал.Полузащита и опорная зона отсутствовали напрочь.Полная свобода для Промеса с компанией.Сёмин специалист в построении защиты,а тут не было её.
21:47
Cantona~~
4 ничьи в первых пяти матчах чемпионата. Неразбериха с тренером. Лишились тёти Оли. Ещё и Денисов пришел. Ну откуда коллектив слаженный то будет...
21:44
spartakch
А как же до матча, Локо обыграет Спартак на классе?
21:30
Platinum1991
АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ: "УДИВИЛА БЕСПОМОЩНОСТЬ "ЛОКОМОТИВА". Однозначно удивила и даже ОЧЕНЬ! Две недели Локомотив ГОТОВИЛСЯ???, чтобы так БЕЗДАРНО ПРОИГРАТЬ! Спрашивается, что же тогда они делали на тренировке??? Признаки конструктивной игры Локомотива РЕЗКО испарились за эти две недели! Игра показала не силу Спартака, а БЕСПОМОЩНОСТЬ и СЛАБОСТЬ Локомотива! Так играть НЕЛЬЗЯ!!! БЕСТОЛКОВАЯ беготня! ВСЁ! Всё на что сподобились игроки Локомотива! На фоне такой БЕЗОБРАЗНОЙ игры Локомотива - Спартак выглядел ОРЛАМИ, а Локомотив выглядел жалким подобием футбольного мальчика для битья, которого возили по полю, вдоль и поперёк! Были моменты у Локомотива, пару раз, но не забили по причине БЕЗОБРАЗНОЙ реализации. Какая игра, такая и реализация! Локомотив сыграл просто БЕЗОБРАЗНО! Ведь проиграть можно по разному! Как Локомотив готовился, так и сыграл БЕЗОБРАЗНО! Игра, как раз, и отображает работу, которая была проведена на тренировке, для подготовки к этой игре! Плохо Локомотив подготовился к этой игре. Очень ПЛОХО! Целостной игры у Локомотива НЕ БЫЛО! Бегали, суетились, теряли мяч на ровном месте, толком попасть не могли по воротам. Навесы все уходили сопернику, открываний НЕ БЫЛО! А единственный гол пропустили по своей глупости! Не накрыли соперника, дали ему развернуться и отдать пас на Попова! В атаке полная АНАРХИЯ! Да к тому же судья не дал 100% пенальти в ворота Локомотива! Миранчук сыграл БЕЗОБРАЗНО! Касаева надо было раньше выпускать! Портнягин НЕ УСИЛИЛ игру и затерялся. Зря Самедова заменили, он хоть конструктив вносил, а с его заменой и вовсе игра у Локомотива пошла под ОТКОС! Полная беспомощность Локомотива!
21:27