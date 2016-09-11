Анзор Кавазашвили: "Удивила беспомощность "Локомотива"

Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказал недоумение игрой "Локомотива" в матче 6-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Напомним, красно-белые победили со счетом 1:0 благодаря голу Ивелина Попова.

– Удивила беспомощность "Локомотива", от которого я ожидал более результативной и качественной игры, – говорит Кавазашвили. – Значит, Семин пришел в коллектив, где не все гладко, и ему придется долго работать над тем, чтобы привести "Локо" к желаемому результату. Нынешний "Локомотив" – команда не Семина. Юрию Павловичу необходимо перестраивать этих ребят. Такое впечатление, что они друг друга не понимают. Денисов много работал, но продолжения его атак я не увидел. Один в поле не воин. Что касается "Спартака", то форвард Зе Луиш прибавляет от матча к матчу, он стал классным центральным нападающим: здорово играет головой, может в сложной ситуации принять важное решение, пробить или сделать передачу. Полузащита стала играть намного лучше. Если в начале сезона команда не пропускает в сложных матчах, то она привыкает к этому и сохраняет свой уровень при следующих встречах. (Любовь КОНЯЕВА)