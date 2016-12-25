Анзор Кавазашвили: "У Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо!"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили – о возможном трансфере нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике в команду красно-белых. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в "Спартак" на правах аренды.

– Эменике уже играл в "Спартаке". Он скоростной, пробивной.

- Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для красно-белых.

Во всей этой ситуации "убивает" одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше красно-белым ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу.(Любовь КОНЯЕВА)