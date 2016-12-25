13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "У Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо!"

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Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили – о возможном трансфере нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике в команду красно-белых. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в "Спартак" на правах аренды.

 
Эмманул ЭМЕНИКЕ.В Турции утверждают, что Эменике уже сегодня прилетит в Москву

– Эменике уже играл в "Спартаке". Он скоростной, пробивной.

- Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для красно-белых.

Во всей этой ситуации "убивает" одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше красно-белым ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу.(Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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coserog

У Спартака своих нападающих вагон и маленькая тележка! В Главной команде по большому счёту НИКТО не тянет... Дзюба... это так, временное явление-глянем на сколько его в Зените хватит... При таком уровне полузащиты он особо НИЧЕГО не показывает... Надо собирать их как раньше по всей стране соскребать, за своими надо следить , а не за иностранцами...

16:13

Глеб

old grumbler При том, что Спартак мало забивает. А пропускаем мы не так и много. Исключение матчи в Самаре и Питере, все. В остальных играх либо не пропускали вообще, либо один мяч

15:11

marksan

А то что он безбашенный, Кавазашвили не смущает?

15:06

old grumbler

Вратарь конечно великий но... У Спартака полно проблем в обороне причем тут пробивная сила в атаке Спамовцы?

14:35

bond1951

не гони дважды в одну реку.....

14:34

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