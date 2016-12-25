Анзор Кавазашвили: "У Эменике есть пробивная сила и умение забивать голы. А больше "Спартаку" ничего и не надо!"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили – о возможном трансфере нападающего "Фенербахче" Эммануэла Эменике в команду красно-белых. Не исключено, что 29-летний игрок вернется в "Спартак" на правах аренды.
– Эменике уже играл в "Спартаке". Он скоростной, пробивной.
- Видимо, у Зе Луиша действительно серьезная травма, раз руководство решило вернуть центрального нападающего. Но даже если Зе Луиш восстановится, то два футболиста с таким широким диапазоном послужат большим подспорьем для красно-белых.
Во всей этой ситуации "убивает" одно: мы никак не можем воспитать своих центральных нападающих. Был Дзюба, которого, к сожалению, не удержали. Теперь он представляет интересы конкурентов. Эменике впишется в любую команду, потому что у него есть сила и умение забивать голы. А больше красно-белым ничего и не надо. Думаю, он поможет клубу.(Любовь КОНЯЕВА)
coserog
У Спартака своих нападающих вагон и маленькая тележка! В Главной команде по большому счёту НИКТО не тянет... Дзюба... это так, временное явление-глянем на сколько его в Зените хватит... При таком уровне полузащиты он особо НИЧЕГО не показывает... Надо собирать их как раньше по всей стране соскребать, за своими надо следить , а не за иностранцами...
16:13
Глеб
old grumbler При том, что Спартак мало забивает. А пропускаем мы не так и много. Исключение матчи в Самаре и Питере, все. В остальных играх либо не пропускали вообще, либо один мяч
15:11
marksan
А то что он безбашенный, Кавазашвили не смущает?
15:06
old grumbler
Вратарь конечно великий но... У Спартака полно проблем в обороне причем тут пробивная сила в атаке Спамовцы?
14:35
bond1951
не гони дважды в одну реку.....
14:34