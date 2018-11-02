Анзор Кавазашвили: "Рианчо наплевать на крики с трибун? Он понимает, что не останется главным тренером "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "СЭ" выразил свое мнение о ситуации в красно-белом клубе.

В четверг москвичи победили дома "Анжи" (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России. С первых минут на поле с капитанской повязкой вышел хавбек Денис Глушаков, которого возвратил в основу и.о. главного тренера Рауль Рианчо. Болельщики вывесили в адрес полузащитника оскорбительные баннеры, а каждое его касание мяча большая часть трибун встречала свистом.

– Как вы отреагировали на повязку у Глушакова в игре с махачкалинцами? – вопрос Кавазашвили.

– Команда и тренер решают, кто будет капитаном, а потом тренер обсуждает этот вопрос с руководством клуба. Доверяя повязку Глушакову, Рианчо делает акцент на то, что Каррера был не прав, убрав Дениса в дубль.

– Как отнеслись к тому, что болельщики устроили Глушакову обструкцию?

– До матча фанаты выступили в поддержку Карреры, который принял решение перевести Глушакова в молодежку. Сейчас трибуны хотят сказать руководству и всем остальным, что они не согласны с отставкой итальянца. Я считаю, что болельщики допускают огромную ошибку. Понимаю, что люди любят "Спартак", но они не должны так поступать по отношению к футболисту, травить его. Но с болельщиками надо вести себя осторожно, с ними нужно дружить. Если Каррера мог постоянно общаться с поклонниками красно-белых, то почему кто-то из руководства "Спартака" или игроков не может сейчас устроить встречу и объяснить ситуацию? Рассказать, что будет дальше и в каком состоянии команда.

– На пресс-конференции Рианчо заявил, что ему плевать на крики и песни болельщиков – Глушаков все равно станет выходить в составе. Не слишком ли громко сказано?

– Видимо, испанец не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, Рианчо понимает, что не останется главным тренером. Считаю, что он не имеет право ломать сук, на котором сидит, ведет себя неправильно. Не исключаю, что ему будет сделано замечание руководством – или уже сделано. (Елена Григорьевская)