Анзор Кавазашвили: "После Аленичева Каррера просто не мешал "Спартаку" давать результат"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал тех болельщиков красно-белых, которых грозят бойкотировать домашние матчи команды посла отставки главного тренера Массимо Карреры.

- Не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр, - цитирует RT Казанашвили. - Люди чувствуют это, а Массимо - человек общительный.

Но со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом ближайшего домашнего матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а "Спартаку" и любимым футболистам.

Каррера же должен благодарить судьбу, что из ассистента Дмитрия Аленичева он стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат.