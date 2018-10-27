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Анзор Кавазашвили: "После Аленичева Каррера просто не мешал "Спартаку" давать результат"

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Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал тех болельщиков красно-белых, которых грозят бойкотировать домашние матчи команды посла отставки главного тренера Массимо Карреры

- Не удивляет, что фанаты так полюбили Карреру и теперь стоят за него до конца. Просто он выстроил с ними грамотные отношения, регулярно общался с болельщиками, благодарил их после игр, - цитирует RT Казанашвили. - Люди чувствуют это, а Массимо - человек общительный. 

Но со стороны фанатов неправильно пытаться навязывать клубу кадровые решения. Как они могут грозить бойкотом ближайшего домашнего матча? Извините, но я не знаю, как это назвать… Это акция неповиновения по отношению к любимому клубу. Своими действиями они наносят ущерб не руководству, а "Спартаку" и любимым футболистам. 

Каррера же должен благодарить судьбу, что из ассистента Дмитрия Аленичева он стал главным тренером. Потом он просто не мешал команде давать результат.

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https://russian.rt.com/sport/article/567960-spartak-eksperty-sovety

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