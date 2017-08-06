Анзор Кавазашвили: "Почему ЦСКА до сих пор не нашел хорошей замены Акинфееву?"

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил, что от 20-летнего вратаря ЦСКА Ильи Помазуна нельзя требовать отличной игры на данный момент. Напомним, что дебютировавший за армейцев голкипер пропустил два мяча за 11 минут от "Рубина".

– Давайте не будем заострять внимание на игре вратаря, – сказал Кавазашвили. – Ну что вы хотите от Ильи Помазуна в данный момент? Чтобы он продолжил играть так же, как Игорь Акинфеев? Но реально ли это? Пока рано требовать от него чего-то.

– Но разве Помазун не допустил две грубейшие ошибки?

– Не хочется сейчас об этом говорить. Илья только встал в ворота, а я его приложу… Не стоит этого делать. Понимаю душу вратаря.

– Болельщикам ЦСКА нужно молиться, чтобы Акинфеев вернулся в строй как можно скорее?

– Я боюсь одного… Уже давным-давно говорю, что Игорь устал. Почему ЦСКА не нашел ему до сих пор хорошую замену? Я не призываю убирать Акинфеева. Он держит свой уровень, молодец. Но нужен такой вратарь, который может выйти на два матча и ничего не испортить. А Акинфееву нужно давать небольшой отдых. Тогда ты потихоньку подведешь к основе другого голкипера и сохранишь силы Акинфееву. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Рубин" //

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