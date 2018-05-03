Анзор Кавазашвили – об уходе Пилипчука: "Видимо, Каррера решает все"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поддержал решение Романа Пилипчука, ассистента Массимо Карреры, заняться самостоятельной работой. 51-летний Пилипчук через "СЭ" сделал заявление, в котором рассказал, что принял решение покинуть тренерский штаб команды по окончании сезона, чтобы работать дальше самостоятельно.

– Если тренер хочет трудиться самостоятельно и уходит из топовой команды, значит, он полностью уверен в своих силах, – считает Кавазашвили. – Если Пилипчук решил доказать себе и всем вокруг, что он готов для такой работы, то такое надо приветствовать и поддерживать. Не нужно протирать штаны на лавке, если мнение ассистента не имеет веса. Все он правильно делает. То же самое можно сказать и про футболистов – если ты сильный, но не играешь, то надо уходить.

– Как раз сообщалось о конфликте между Каррерой и Пилипчуком. Специалист даже не вспомнил о Массимо в заявлении через "СЭ".

– Не могу рассуждать об этом, я не был свидетелем.

– Уход Пилипчука – большая потеря?

- Скажу так: главный тренер – это скрипка, а его ассистент – смычок. И как можно играть без смычка? А выводы делайте сами. Видимо, Каррера решает все.

Пилипчук вошел в тренерский штаб "Спартака" в июне 2016 года, когда главным тренером команды был Дмитрий Аленичев. (Павел ГУРЕВИЧ)