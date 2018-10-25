Анзор Кавазашвили: "О чем думают Кокорин и Мамаев? Шампанское ящиками, кому-то по морде"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили – о полузащитнике "Краснодара" Павле Мамаеве и нападающем "Зенита" Александре Кокорине.

Оба футболиста обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" – игроки участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Мамаев и Кокорин заключены под стражу до 8 декабря в столичное СИЗО-2 "Бутырка".

– Легионер, который приходит в команду из другой страны, умеет соблюдать контракт. Тренер за ним не бегает, не держит их за хвост, не ругает в стиле: "Ты сегодня пил пиво, танцевал до утра в ресторане", – говорит Кавазашвили. – Все почему? Потому что иностранец сам за собой следит, понимает, что должен отрабатывать деньги, положенные ему по соглашению, и за какие нарушения он получит штраф. Наши же футболисты иногда не понимают, что такое контракт – это все разница в менталитете. Единственное, что знают россияне – договор с клубом приносит большие барыши. При этом ответственности игроки не испытывают – может, за некоторым исключением. Нельзя же, например, сказать, что Акинфеев не соблюдает какие-то условия, Игорь – настоящий профессионал. А вот когда берешь Кокорина, Мамаева, некоторых других… Кто разводится, у кого еще что.

Обидно бывает. Неужели они не понимают, что скоро их карьеры закончатся, и уйдут доходы? Что они станут делать после завершения выступлений? Они не знают. Пускай приходят к нам, ветеранам, спрашивают: "Как вы начали зарабатывать, когда перестали играть?". И им скажут: "Очень плохо, что вы всю жизнь занимались только футболом и ни о чем другом не думали, а потом не хватило мозгов переключиться на бизнес, или еще на что-то". Надо объяснять молодым футболистам, что делать в будущем, как распределить свои огромные финансы. Они должны понимать это, а не заказывать шампанское ящиками и бить кого-то по морде. (Иван Торопцев)