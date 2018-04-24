Анзор Кавазашвили: "Мне стыдно за игру "Спартака"

Прославленный вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили раскритиковал свой бывший клуб за игру в последних матчах и поражения от "Урала" (1:2), "Тосно" (1:1, 4:5 - пенальти) и "Ахмата" (1:3). В то же время ветеран подчеркнул, что пора уже объяснить происходящее руководству спартаковцев.

- Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично, - сказал Кавазашвили. - К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце "Спартака" и задать вопросы там.

- Вы о руководстве?

- Конечно. Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?

Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.

А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг "Авангард" и "Тосно", но мне стыдно, что я дожил до этого момента.

- За встречу с "Ахматом" вам тоже стыдно?

- Конечно. Команда просто не понимает, что нужно делать на футбольном поле. Вчера команда спешила, каждый старался играть индивидуально, а не командой. (Андрей СИЗЯКИН)

