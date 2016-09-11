15:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "Локомотив" победит, но болеть буду за "Спартак"

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Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили отметил, что у "Локомотива" есть все шансы, чтобы одержать победу над красно-белыми в предстоящем матче 6-го тура чемпионата России. Кавазашвили отметил влияние на настрой железнодорожников после смены главного тренера.

– Предстоит жесткое дерби и, как всегда, интересное! Ведь "Локомотив" и "Спартак" часто проводили матчи "от ножа", – сказал Кавазашвили. – Порой, жесткая игра даже переходила в грубость. Смена тренерского состава непременно скажется на результате. Каждый футболист будет стараться доказать главному тренеру свою значимость на поле. Если у красно-белых давно определенен состав, то у железнодорожников с приходом Семина будут происходить новые и новые изменения. Юрий Павлович умеет перестраивать психологию игры футболистов и внушить им, что они должны быть на подъеме, выкладываться на поле на все 100 процентов. Думаю, "Локо" сможет обыграть соперника – 1:0. Но болеть буду, все равно, за "Спартак". (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матч "Спартак" - "Локомотив"

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