Анзор Кавазашвили: "Легионерам "Спартака" до фени, о каком духе можно говорить?"

Прославленный вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили после матча 27-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (1:3) подверг критике игру иностранных футболистов красно-белых. В то же время он добавил, что спартаковцы потеряли шансы на чемпинство.
- Для меня больная тема - легионеры, - сказал Кавазашвили. - Хватит их кормить! Можно и нужно воспитывать своих футболистов. Промес - хороший парень и футболист, но он на поле играет за себя, а не за "Спартак". Он собой любуется, со зрителями заигрывает. Так нельзя! Нужно быть командой. Мы часто слышим о спартаковском духе, но о каком духе можно говорить, когда полкоманды - иностранцы? Им до фени этот "Спартак", главное - получать деньги и прыгнуть в европейский клуб.
- Шансы на чемпионство потеряны?
- Конечно. "Локомотив" не упустит лидерство, там команда устойчива с точки зрения психологии. Рад, что там появляются молодые россияне, те же Миранчуки. Семин сделал ставку на своих, и они оправдали доверие. И получается, что у нас есть свои ребята, которые обходятся дешевле, а играют лучше иностранцев.
- Как выбираться из кризиса?
- Пусть собирается совет директоров и решает. Сейчас "Спартак" позорится. Хватит! Я не хочу видеть такой "Спартак". Мне хочется видеть былое величие клуба, когда он гремел на весь Союз, когда я там играл, когда Симонян руководил командой. А ведь в СССР соперники были намного сильнее, чем сейчас.
"Спартак" находится на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Его ближайший преследователь – "Зенит" (49). Лидер турнира – "Локомотив" (57), у идущего вторым ЦСКА - 51 балл. (Андрей СИЗЯКИН)
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- Анзор Кавазашвили
- Никита Симонян
- Квинси Промес
DJKrolik
А Промес хоть один важный матч спас? Перевернул ход событий? Например, в кубковом матче с Тосно, я уже не говорю про Ливерпуль. Или Терек: что мешало Промесу играть как Бериша? Ответ вас наверное удивит. Что самое смешное, болельщики и журналисты ругают кого угодно, только не Промеса, хотя именно он тухнет в важных матчах.
12:57
ntsg62
Не переживайте спартачи,на следующий сезон вам легкая концовка турнира будет так же обеспечена!!!Молитесь на Симоняна и К.!!!!!
11:53
Несвин
Да, наступила весна, стали в Тарасовке окна открывать, помещение проветривать, вот весь дух и вышел. Не успели шоколадки его вдохнуть полной грудью.
11:37
ntsg62
Ну,никак без этого "духа"!!!Забудьте уже про это,как дети маленькие про деда Мороза!!!Нет его и не было никакого "духа"!!!В советское время про это никто и никогда не говорил!Придумали где -то ,после развала,так и носятся с этим!При Бескове была настоящая команда,резвая,техничная,с Гавриловым и Черенковым,любо-дорого было смотреть,и то не было никаких разговоров про этот вонючий "дух"!До Бескова была такая команда-выше среднего,иногда в призах,иногда в кустах.Тогда доминировали киевляне,иногда чемпионами становились минчане,армяне,Заря,Днепр,мосДинамо,Торпедо,потом опять Киев!!Тут возник Бесков,доверился молодым и отверженным типа Ярцева,и команда засверкала!!За упоминание этого "духа" при коммунистах могли неплохо всандалить.
11:34
Berkut-7
Анзор , не рассказывайте сказки про то , что легионеры за себя играют,а наши за клубы, это растатуированные мажоры типа Мамаева со Смоловым за клуб что ли играют? Никто уже не играет ни за какой клуб , все играют ради контрактов и пиаров, время уже давно изменилось и игроки меняют клубы как перчатки , не надо вспоминать про СССР и говорить как там было ,это была вообще другая цивилизация в сравнении с сегодняшнем днём ...что касается молодёжи , ни один топ клуб не формирует свой состав на основе воспитанников , свои воспитанники сейчас это исключение 1 игрок раз в 3 года дай бог появляется , растить и развивать молодёжь это удел аутсайдеров и середняков с целью перепродажи,а топ клубы покупают игроков ради чемпионств , никто не будет в топ клубе из руководства ждать пока там молодой пацан 10 туров наиграется и опыта наберется , главное результат.
11:32
За Арсеналий с децтва!))
Как раз таки худшие игроки в команде - русские.)
11:26