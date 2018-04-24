Анзор Кавазашвили: "Легионерам "Спартака" до фени, о каком духе можно говорить?"

Прославленный вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили после матча 27-го тура премьер-лиги с "Ахматом" (1:3) подверг критике игру иностранных футболистов красно-белых. В то же время он добавил, что спартаковцы потеряли шансы на чемпинство.

- Для меня больная тема - легионеры, - сказал Кавазашвили. - Хватит их кормить! Можно и нужно воспитывать своих футболистов. Промес - хороший парень и футболист, но он на поле играет за себя, а не за "Спартак". Он собой любуется, со зрителями заигрывает. Так нельзя! Нужно быть командой. Мы часто слышим о спартаковском духе, но о каком духе можно говорить, когда полкоманды - иностранцы? Им до фени этот "Спартак", главное - получать деньги и прыгнуть в европейский клуб.

- Шансы на чемпионство потеряны?

- Конечно. "Локомотив" не упустит лидерство, там команда устойчива с точки зрения психологии. Рад, что там появляются молодые россияне, те же Миранчуки. Семин сделал ставку на своих, и они оправдали доверие. И получается, что у нас есть свои ребята, которые обходятся дешевле, а играют лучше иностранцев.

- Как выбираться из кризиса?

- Пусть собирается совет директоров и решает. Сейчас "Спартак" позорится. Хватит! Я не хочу видеть такой "Спартак". Мне хочется видеть былое величие клуба, когда он гремел на весь Союз, когда я там играл, когда Симонян руководил командой. А ведь в СССР соперники были намного сильнее, чем сейчас.

"Спартак" находится на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 50 очков. Его ближайший преследователь – "Зенит" (49). Лидер турнира – "Локомотив" (57), у идущего вторым ЦСКА - 51 балл. (Андрей СИЗЯКИН)

Турнирная таблица чемпионата России по футболу