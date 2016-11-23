Анзор Кавазашвили: "Комиссия постановила: матч "Урал" – "Терек" – не договорной!"

Анзор Кавазашвили, вошедший в комиссию по рассмотрению матча "Урал" – "Терек", подчеркнул: игра не носила договорной характер. Напомним, игра вызвала широкий общественный резонанс по причине странных скачков котировок у букмекеров.
– Сегодня мы собрались в следующем составе: я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутенко и пришли к однозначному выводу. Игра "Урал" – "Терек" не носила договорной характер, – сказал Кавазашвили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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Makkkoi
это было очевидно всем,кроме злых и убогих людей,особенно тем,кто не любит кавказ и все что с ним связано)...ну что лохи,придется подрасстроиться))ну честно признайтесь хоть себе,вас обижают всю жизнь,вы тряпки завистливые...хотя я понимаю,в этом не ваша вина...родились лохами,а силы воли исправить это,на хватает...остается везде искать зло...крепитесь ребята,лузер,это не приговор.
19:35
Нефан1
Так и было. На вопрос о том, был ли матч договорным, так и сказали: "Мамой клянемся!"...
18:27
regjy
прям Тройка НКВД:))))))))))))
17:56
pravda1979
Чтобы комиссия постановила какой-нибудь иной вердикт, необходима политическая воля. И печально то, что мы все это знаем.
17:49
onlywhitespartak
Вас тоже а клетку надо за участие в договором матче! Вы что народ совсем за дурочков держите !?
17:32
sergey.v1968
а назавтра состав поменяется - и другая тройка постановит: матч однозначно договорной. Кавазашвили выцыганил себе должность, чтобы в очередной раз заниматься ерундой
17:22
Миша Огнёв
Почему Уткина не было в комиссии?
17:21
эстонский армеец
Может быть и признали бы , но там где Чечня("Терек") - этого не сделают никогда!!! Хотя это уже из области политики.
17:20
karlikf1
А кто же сомневался-то :) У нас в России вообще нет договорных игр, всё по-чесноку :)
17:16
shpasic
да здравствует наш чемпионат! самый безкомпромиссный чемпионат в мире!
17:15
alexandr1980
Цирк..русский, бессмысленный и несмешной
17:15
детлеф
Вот это комиссия.скотланд ярд нервно курит.
17:14
Ment Ali
Кто бы сомневался, что будет другое заключение...)))
17:14
foreverCSKAforever
Это было ясно изначально. А за подозрения необоснованные можно было бы и по видеоизвинению приготовить.
17:14
lordblack
Ахахахахаха. Конечно не договорной!)) Вы бичей с улице еще бы собрали в эту комиссию.
17:10
Долой марионеток-макларенеток
Анкеты всех участников - в приемную комиссию ГИТИСа!!!
17:07