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Анзор Кавазашвили: "Комиссия постановила: матч "Урал" – "Терек" – не договорной!"

30 октября 2016 года. "Урал" - "Терек" - 1:4. Встреча команд вызвала широкий общественный резонанс. Фото Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ФК "Урал"
30 октября 2016 года. "Урал" - "Терек" - 1:4. Встреча команд вызвала широкий общественный резонанс. Фото Дмитрий МЕДВЕДЕВ, ФК "Урал"
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Анзор Кавазашвили, вошедший в комиссию по рассмотрению матча "Урал""Терек", подчеркнул: игра не носила договорной характер. Напомним, игра вызвала широкий общественный резонанс по причине странных скачков котировок у букмекеров.

– Сегодня мы собрались в следующем составе: я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутенко и пришли к однозначному выводу. Игра "Урал" – "Терек" не носила договорной характер, – сказал Кавазашвили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Makkkoi

это было очевидно всем,кроме злых и убогих людей,особенно тем,кто не любит кавказ и все что с ним связано)...ну что лохи,придется подрасстроиться))ну честно признайтесь хоть себе,вас обижают всю жизнь,вы тряпки завистливые...хотя я понимаю,в этом не ваша вина...родились лохами,а силы воли исправить это,на хватает...остается везде искать зло...крепитесь ребята,лузер,это не приговор.

19:35

Нефан1

Так и было. На вопрос о том, был ли матч договорным, так и сказали: "Мамой клянемся!"...

18:27

regjy

прям Тройка НКВД:))))))))))))

17:56

pravda1979

Чтобы комиссия постановила какой-нибудь иной вердикт, необходима политическая воля. И печально то, что мы все это знаем.

17:49

onlywhitespartak

Вас тоже а клетку надо за участие в договором матче! Вы что народ совсем за дурочков держите !?

17:32

sergey.v1968

а назавтра состав поменяется - и другая тройка постановит: матч однозначно договорной. Кавазашвили выцыганил себе должность, чтобы в очередной раз заниматься ерундой

17:22

Миша Огнёв

Почему Уткина не было в комиссии?

17:21

эстонский армеец

Может быть и признали бы , но там где Чечня("Терек") - этого не сделают никогда!!! Хотя это уже из области политики.

17:20

karlikf1

А кто же сомневался-то :) У нас в России вообще нет договорных игр, всё по-чесноку :)

17:16

shpasic

да здравствует наш чемпионат! самый безкомпромиссный чемпионат в мире!

17:15

alexandr1980

Цирк..русский, бессмысленный и несмешной

17:15

детлеф

Вот это комиссия.скотланд ярд нервно курит.

17:14

Ment Ali

Кто бы сомневался, что будет другое заключение...)))

17:14

foreverCSKAforever

Это было ясно изначально. А за подозрения необоснованные можно было бы и по видеоизвинению приготовить.

17:14

lordblack

Ахахахахаха. Конечно не договорной!)) Вы бичей с улице еще бы собрали в эту комиссию.

17:10

Долой марионеток-макларенеток

Анкеты всех участников - в приемную комиссию ГИТИСа!!!

17:07

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