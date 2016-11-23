Анзор Кавазашвили: "Комиссия постановила: матч "Урал" – "Терек" – не договорной!"

Анзор Кавазашвили, вошедший в комиссию по рассмотрению матча "Урал" – "Терек", подчеркнул: игра не носила договорной характер. Напомним, игра вызвала широкий общественный резонанс по причине странных скачков котировок у букмекеров.

– Сегодня мы собрались в следующем составе: я, Дмитрий Булыкин и Валерий Бутенко и пришли к однозначному выводу. Игра "Урал" – "Терек" не носила договорной характер, – сказал Кавазашвили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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