Анзор Кавазашвили: "Кокорин подставил великий клуб "Зенит" и не достоин акций поддержки"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "СЭ" высказал свое мнение по поводу вчерашнего решения Тверского районного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 8 февраля 2019 года срока содержания под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

– Почему никто из игроков не вступается за Кокорина и Мамаева публично?

– Имидж этих ребят настолько пошатнулся после истории с шампанским в Монако... У футболистов сносит крыши, когда они, получая огромные деньги, плюют на все: законы, этику, свое поведение, клубы. А сейчас кто-то возмущается – почему им никто не помогает? Но почему думают, что не помогают? Я уверен, что просто не хотят вокруг Кокорина и Мамаева поднимать излишнюю шумиху. Думаю, пройдет немного времени и их все-таки выпустят из под стражи. Но командам дадут рекомендацию – запретить обоим выступать в чемпионате России. А ведь они кроме футбола ничего не умеют делать. Я не знаю, что с ними будет дальше, но эта история – страшный удар для Кокорина и Мамаева и их близких, теперь в дальнейшем игроки станут вести себя по-другому.

– То есть вас не удивляет, что ни клубы, ни сборная не проводили никаких акций в поддержку Мамаева и Кокорина?

– Произошел вопиющий инцидент – все ведь видели их ужасное поведение, как бьют по морде кулаками, стулом, как на улице бегут за водителем, ловят его толпой. Вряд ли суд может решить, что здесь не было состава преступления.

– Но ведь необязательно заключать под стражу – есть же, например, домашний арест. Однако избрана самая жесткая мера пресечения.

– Согласен. Но Кокорин и Мамаев нарвались, в том числе, на высокопоставленного чиновника. Здесь нашла коса на камень. Нужно, чтобы прошло немного времени. Думаю, ребятам дадут условный срок. А через какие-то время за выдающиеся заслуги в спорте могут и снять судимость. Но это надо делать без шума, чтобы не поднимался хай. Ведь Кокорин подставил не только себя, но и великий клуб "Зенит" и его болельщиков.

– Значит, Кокорин и Мамаев не достойны акций поддержки?

– Нет. Не будет никаких акций.

Напомним, что футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. (Елена Григорьевская)