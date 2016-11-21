15:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Анзор Кавазашвили: "Карпин вошел в комиссию по матчу "Урал" – "Терек"

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Анзор КАВАЗАШВИЛИ.Анзор Кавазашвили: "Договорных матчей у нас нет. Клубы работают с судьями"

Как уже сообщал "СЭ", на этой неделе независимые эксперты дадут свою оценку матчу 12-го тура премьер-лиги "Урал""Терек" (1:4). Котировки букмекеров на этот матч и голы, пропущенные хозяевами, вызвали у общественности подозрения в странном характере матча. В итоге РФПЛ предложила экспертам посмотреть этот поединок и сделать определенные выводы. В комиссию войдут Анзор Кавазашвили, Валерий Бутенко, Евгений Ловчев и Валерий Карпин.

– Состав подобрался такой. Я, Валерий Бутенко, Евгений Ловчев и Валерий Карпин. Первоначально позвали Алексея Смертина, но он уехал, и вместо него пригласили Карпина. Думаю, мы соберемся либо завтра, либо послезавтра, – сказал Кавазашвили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы REN-TV

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