Анзор Кавазашвили: "Карпин вошел в комиссию по матчу "Урал" – "Терек"

Как уже сообщал "СЭ", на этой неделе независимые эксперты дадут свою оценку матчу 12-го тура премьер-лиги "Урал" – "Терек" (1:4). Котировки букмекеров на этот матч и голы, пропущенные хозяевами, вызвали у общественности подозрения в странном характере матча. В итоге РФПЛ предложила экспертам посмотреть этот поединок и сделать определенные выводы. В комиссию войдут Анзор Кавазашвили, Валерий Бутенко, Евгений Ловчев и Валерий Карпин.

– Состав подобрался такой. Я, Валерий Бутенко, Евгений Ловчев и Валерий Карпин. Первоначально позвали Алексея Смертина, но он уехал, и вместо него пригласили Карпина. Думаю, мы соберемся либо завтра, либо послезавтра, – сказал Кавазашвили. (Виталий АЙРАПЕТОВ)