Анзор Кавазашвили: "Как отнесусь к назначению Карпина в "Спартак"? Да никак – главное, чтобы команда заиграла"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" возможное назначение Валерия Карпина на должность главного тренера красно-белы. Сейчас 49-летний специалист занимает аналогичный пост в "Ростове".

22 октября совет директоров "Спартака" отправил в отставку Массимо Карреру. На данный момент обязанности главного тренера исполняет Рауль Рианчо.

По информации "СЭ", сегодня представители руководства московского клуба должны встретиться с Карпиным.

Он дважды возглавлял – с апреля 2009-го по май 2012 года, а также с конца 2012-го по по март 2014 года. Под его руководством, "Спартак" дважды завоевал серебро чемпионата России.

– Снова Карпин может прийти? – переспросил Кавазашвили.

– Да. Как отнесетесь к его назначению?

– Да никак. Для меня абсолютно все равно, кто будет руководить "Спартаком". Абсолютно. Самое главное, чтобы команда заиграла. Вот и все. Поэтому характеристику никому не буду давать. Потому что не имею право – хвалить или говорить о недостатках. С моей стороны, как профессионала, это неправильно и неэтично. Замечу только, что Карпин отдал "Спартаку" большую часть жизни. (Арман Мкртчян)