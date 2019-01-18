Анзор Кавазашвили: "Еременко нельзя было отпускать из "Спартака"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал "СЭ" приобретение "Ростовом" 31-летнего полузащитника Романа Еременко, с которым в начале января красно-белые расторгли контракт.



– Вспоминая то, как Еременко играл в ЦСКА, у меня сложилось мнение, что отпускать его нельзя было отпускать из "Спартака", – говорит Кавазашвили. – Тем не менее, не могу осуждать поступки нового главного тренера Олега Кононова. Каждый, кто болеет за красно-белых, надеется, что это – опытный человек, понимает как строить манеру игры и видит, какие футболисты ему необходимы. Каждый поступок Кононова мы должны воспринимать, как должное, а давать оценки станем по итогам чемпионата. Но при этом не сомневаюсь, что Еременко заиграет в "Ростове" – и на очень приличном уровне.



Еременко заключил соглашение с дончанами на 2,5 года. Финн стал работать со "Спартаком", а право выходить на поле у него появилось после 6 октября, когда закончился срок его двухлетней дисквалификации за употребление запрещенных веществ. Хавбек провел за красно-белых 7 официальных матчах, сделав 1 голевую передачу. (Иван Торопцев)