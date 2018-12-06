Анзор Кавазашвили: "Еременко достоин остаться в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал "СЭ" свое мнение, стоит ли красно-белым продолжать сотрудничество с 31-летним полузащитником Романом Еременко. В контракте футболиста есть опция о расторжении соглашения в конце года по инициативе как стороны игрока, так и работодателя.

– Нужно ли "Спартаку" оставлять Еременко? – вопрос Кавазашвили.

– У меня о нем осталось очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА. Но после дисквалификации он никак не вольется в основной состав "Спартака". С этим надо разбираться Кононову. Если тренер увидит, что Еременко ему подходит, то никуда не отпустит. Хотя в матчах, в которых Роман провел в составе красно-белых, оценил бы его игру как среднюю. Пока он не показывает тот самый агрессивный и полезный футбол, когда отрабатывал два тайма, бегал туда-обратно, действовал жестко, лез на защитников, забивал, отдавал, не боялся брать инициативу на себя. Словом, Еременко еще не вошел в ритм, который необходим "Спартаку".

– Выходит, вы против того, чтобы Еременко остался?

– Я бы ставил Романа в каждой встрече и, думаю, что от матча к матчу он становился бы все лучше. Считаю, что он достоин шанса проявить себя. До дисквалификации Еременко выглядел здорово и не мог за два года разучиться играть? Наоборот. Футболист становится мудрее и полезнее для команды. (Елена Григорьевская)​