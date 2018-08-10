Анзор Кавазашвили: "ЦСКА зря отказался от Еременко"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили считает, что подписание красно-белых контракта с Романом Еременко - правильное решение руководства клуба. Напомним, сегодня на базе в Тарасовке генеральный директор клуба Сергей Родионов вручил игроку футболку под 26-м номером.

- Это хорошее приобретение. Он атакующий полузащитник, умеющий играть на всех фронтах, который способен связать и защиту и нападение. По-моему ЦСКА прогадал, что отпустил его и не продлил с ним контракт, - сказал Кавазашвили.

- Два года без футбола и возраст не смущают?

- Ничего. Я думаю, что быстро нагонит форму. Он мастер. Мастерство не пропадает.

- То, что он бывший армеец…

- Извините, но сейчас сплошь и рядом в любой команде играют футболисты, которые обошли весь мир, особенно всю Россию. Что из-за этого, не брать что ли? Это никакого отношения не имеет. Человек зарабатывает деньги, думает о своем будущем. Пускай играет там, где платят больше. Если плохо себя покажет, сядет в запас и не получит ничего, а в старости будет ходить, просить помощи в разных спортивных инстанциях, и никто ничего не даст. Так же как нам, ветеранам, ничего не дают.

31-летний полузащитник с 6 октября 2016 года в течение двух лет не может участвовать в футбольных турнирах. В ноябре 2016-го УЕФА наложил на футболиста дисквалификацию после обнаружения в его допинг-пробе следов запрещенных веществ - кокаина. Летом 2017-го истек контракт футболиста с ЦСКА, после чего он стал свободным агентом.

При этом "Спартак" может заявить игрока в это трансферное окно, с 7 августа футболист имеет право тренироваться с командой, однако получит право выйти на поле в официальном матче с 6 октября. (Арман МКРТЧЯН)

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