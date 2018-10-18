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"Анжи": "Ждем вас завтра на стадионе"

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Матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА состоится в назначенный срок. Об этом свидетельствует запись в официальном Инстаграме клуба из Махачкалы.

- Ждем вас завтра на стадионе, - говорится в сообщении. - #АнжиЖиви.

Ранее сообщалось, что игроки команды из Дагестана могут не выйти на матч из-за долгов по зарплате.

Матч "Анжи" - ЦСКА состоится 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ждём вас завтра на стадионе. #АнжиЖиви

Публикация от Анжи (@fc_anji) 18 Окт 2018 в 10:03 PDT

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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