"Анжи": "Ждем вас завтра на стадионе"

Матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА состоится в назначенный срок. Об этом свидетельствует запись в официальном Инстаграме клуба из Махачкалы.
- Ждем вас завтра на стадионе, - говорится в сообщении. - #АнжиЖиви.
Ранее сообщалось, что игроки команды из Дагестана могут не выйти на матч из-за долгов по зарплате.
Матч "Анжи" - ЦСКА состоится 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.
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