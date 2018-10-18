"Анжи": "Ждем вас завтра на стадионе"

Матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА состоится в назначенный срок. Об этом свидетельствует запись в официальном Инстаграме клуба из Махачкалы.

- Ждем вас завтра на стадионе, - говорится в сообщении. - #АнжиЖиви.

Ранее сообщалось, что игроки команды из Дагестана могут не выйти на матч из-за долгов по зарплате.

Матч "Анжи" - ЦСКА состоится 19 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

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