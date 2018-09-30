"Анжи" – "Зенит": трансляция матча – в 14.00

Сегодня, 30 сентября, состоятся очередные матчи 9-го тура российской премьер-лиги. И одна из главных игр пройдет в Каспийске между "Анжи" и "Зенитом". Соперники встретятся на "Анжи Арене", начало – в 14.00 по московскому времени. Хозяева поля аутсайдеры сезона – 14-е место с шестью очками, а питерцы – лидеры, у них 22 балла.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Анжи" – "Зенит".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Анжи" – "Зенит": трансляция