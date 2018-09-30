12:51 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - Зенит": Дзюба - в атаке питерцев, Кокорин - в запасе

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Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Зенита"​ на матч 9-го тура чемпионата России.

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Мохаммед, Чайковский, Долгов, Понсе.

Запасные: Сугробов, Калошин, Ондуа, Глебов, Хамдамов, Маркелов, Ахъядов.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Маркизио, Паредес, Ерохин, Шатов, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Мевля, Маммана, Оздоев, Кузяев, Мак, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Кокорин.

Анжи – Зенит

 

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