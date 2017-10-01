"Анжи" - "Зенит" - 2:2. Лидер ушел от поражения в матче с последней командой РФПЛ

"Анжи" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Зенитом" (2:2).
В первом тайме счет открыл Олег Данченко. После перерыва на гол Александра Кокорина (до цели - 19 мячей) ответил Адлан Кацаев. Окончательный счет на 85-й минуте встречи установил Леандро Паредес.
Команда Роберто Манчини лидирует в премьер-лиге, опережая "Локомотив" на 2 очка.
Подопечные Вадима Скрипченко остались на последнем месте в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
12-й тур
"Анжи" (Махачкала) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 2:2 (1:0)
Голы: Данченко, 20 (1:0). Кокорин, 57 - угловой (1:1). Кацаев, 59 (2:1). Паредес, 85 (2:2).
"Анжи": Будаков, Брызгалов, Самарджич (Кацаев, 46), Фибель, Полуяхтов, Данченко (Хубулов, 84), Бакаев, Тетрашвили, Яковлев, Маркелов, Прудников (Дибиргаджиев, 72).
"Зенит": Лунев, Иванович, Мевля (Дриусси, 80), Маммана, Кришито, Краневиттер (Кузяев, 52), Паредес, Ерохин, Полоз (Ригони, 62), Дзюба, Кокорин.
Предупреждения: Маркелов, 23. Данченко, 81. Ригони, 90+3. Паредес, 90+4.
Судьи: МАТЮНИН (Москва), Колосков (Уфа), Лунев (Новосибирск).
1 октября. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:0 20' Олег Данченко pic.twitter.com/XYk0adTgsH– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 1:1 57' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/600bJ8wuUD– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:1 59' Адлан Кацаев pic.twitter.com/ETqgP5mhHw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #АнжиЗенит 2:2 85' Леандро Паредес @LParedss pic.twitter.com/xHFJtmqLZE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 октября 2017 г.
Дополнительная информация
- Анжи
- Александр Кокорин
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Адлан Кацаев
- Роберто Манчини
- Вадим Скрипченко
- Леандро Паредес
- Олег Данченко
Obl2007
Отскочили самовлюбленные бомжатники)))
21:21
zenitoman
Зенит - 12 туров, ни одного поражения! Зенит- чемпион 2017/18! А сектанты пусть и дальше отмечают случайное чемпионство, ждать следующего ещё 16 лет.
21:21
Chibisov
foreverCSKAforever это вам манчестер дупло разворошил причём по полной,видели как ладошкин выгребал,как старого коня лукаку пристреливал,как валились берёзы)))форева сегодня не удалось тухленькую пенку реализовать?)))иди портянки конские нюхать почитатель конского ливера)
21:21
redgy
Брависсимо Анжи)) Не обделались перед матчем, как Краснодар!
21:20
Производственник
Митяй Антибомж ================================================== Митька что ты заладил "Политпроект да политпроект" это же не твое изречение .а Мойши Каца.ты же тупой как свинья тебе такого не сочинить
21:20
Бней Иегуда
Бомжам не впервой профукивать 11 очков.)) На крайняк не мы, так Шпалыч их опустит.))
21:20
Табунщик Вернулся
Chibisov Спам-севилья 1-4 при оптимистических раскладах для команды цвета течки,а там глядишь и амкар их амиаком накормит и всё повальная эпидемия в свинарнике и мор копытного стада) 21:15===========перед Ливером такие же прогнозы были, поэтому тебе баклану не поверят, тьфу на тебя
21:19
Деметрио
Ничья Зенита полезна для интриги!
21:17
Табунщик Вернулся
PitersS А Дзюба-это, вообще, пень на глиняных ногах, который изначально является форой, данной Зенитом, противнику. Его и суют в состав, чтобы продать можно было, но такого и даром не возьмут. 21:14=========Перестаньте, Вы наговариваете на этого "уникального" нападающего, который находится пока в творческом поиске (поиске, куда пойти за титулами)
21:17
foreverCSKAforever
Бакланы, чибисы, орлы... Нормально птичник ленинградский на ночь глядя разворошили.
21:17
old grumbler
PitersS....................... кем то уважаемый и не включай телевизор на Зените я тебя умоляю и без тебя люди разберутся как им играть через два дня на третий....
21:17
valdai-shaltai-boltai
Всех сборников на скамейку посадил итальяшка. Кто левую бровку будет закрывать у Черчесова? Жирков в глубоком запасе...
21:17
Chibisov
А огород то знатный!Вроде юг и тепло,а поле как в томске,хотя в томске сейчас лучше!
21:16
asc0002
SpaMan asc0002 Да ты в зеркало посмотри, вернее на свое место в чемпионате, кто кому сочувствовать еще должен, болезный). Лучше дай Пять). 21:03 --- А чего там? Место 6-е? Ну дак чемп еще идет. А твое послание звучит прямо как крик боли))) --- Да какой крик боли, наоборот, вытащили ничьишку и не допустили первого поражения в чемпе. Просто тягомоты эти реально выбесили. Надеюсь, по итогам сезона окажутся в пердиве.
21:15
Chibisov
Спам-севилья 1-4 при оптимистических раскладах для команды цвета течки,а там глядишь и амкар их амиаком накормит и всё повальная эпидемия в свинарнике и мор копытного стада)
21:15
Toradin
Какая игра мля на таком поле,картошку выкопали перед матчем.
21:15
NF
SSergey --------- Как "Спартаку" в прошлом сезоне?..
21:15
который тут
как можно вообще играть на картофельном огороде? а-ууу РФС, РФПЛ или кто-там у нас за это ответственен? надеюсь этой команды не будет в РФПЛ в следующем сезоне, хотя и в ФНЛ с таким, т.н. "полем" делать нечего
21:14
SSergey
Zenitfan Не знаю как у остальных анжуйцев, но у Брызгалова точно стальные яйца. Поэтому чуть не выиграли.))) 21:09 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если бы у него были стальные яйца, то мяч вряд ли бы долетел до ворот.
21:14
PitersS
После первого гола выключил телевизор-изначально было видно, что Зенит вышел дурака валять.. Меняются игроки, тренеры, а вальяжные игры без желания к этой игре проявить какой-то интерес переходят от одного поколения к другому. Лидирующая команда с газпромовскими деньгами всегда будет возбуждать команды снизу и их болельщиков на действия, в которых они могут, только, выиграть, проявив упорство и самоотверженность. Если проиграют, никто не спросит, но если отщипнут что-то, становятся героями. Зениту надо понимать, что одним классом, которого, кстати, еще и не так много, у таких команд выиграешь, если сразу попрет. но сегодня этого не было и было жалко смотреть на такой Зенит. А Дзюба-это, вообще, пень на глиняных ногах, который изначально является форой, данной Зенитом, противнику. Его и суют в состав, чтобы продать можно было, но такого и даром не возьмут.
21:14
Chibisov
Массоны свиносекты сегодня увольнительную из дурки получили из из хлевятника,правильное подчеркнуть.А как прокакает их пищевичка так никого не видно,поросячий мор на неделю охватывает.5-1 чудо свиньи ПЯТЬ-ОДИН жалкие ромбовидные)
21:13
Pleafant
Не может ещё Зенит выдавать хотя бы две качественные игры подряд.К тому же,ещё по игре с Реалом С. было видно,что проблемы обороны далеко не решены.Наверное,после тяжёлого матча стоило и эту игру провести вторым номером,с упором на оборону.
21:12
bars1967
Над безнадежным ЦСКА поглумись,ни денег,ни игры,ни усиления
21:12
SSergey
Если бы не рикошет, победила бы та команда, которая больше заслужила. Зениту пока неимоверно везет.
21:11
Табунщик Вернулся
Ю.Ю. Табунщик Вернулся ============= Я еще вчера предупредил бакланов готовить вазелин, но мне почему-то никто не поверил (( __________________ Это теперь дефицит. В аптеках утверждают, что какая-то матильда по полной отоварилась (( 21:08=====Зато в магазинах для взрослых есть специальные тюбики, аналоги вазелина, или тоже Матильда какая-то того??? :)
21:11
Chibisov
И конь пархатый форева отписался и это после левого пенальти в ворота уфы,причитает как еврей заплатил за пенку,а другой еврей забить не смог,пустая трата шекелей от гинера получается)
21:10
foreverCSKAforever
Глумись, страна огромная!
21:09
Почти
Устали
21:09
Zenitfan
Не знаю как у остальных анжуйцев, но у Брызгалова точно стальные яйца. Поэтому чуть не выиграли.)))
21:09
ЗЮК
Chibisov,вздрючил твой рот случайный прохожий.
21:08