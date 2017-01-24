16:46 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" заявит фарм-клуб в третий дивизион

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"Анжи" на своем сайте объявил о создании фарм-клуба "Анжи-2", который будет выступать в третьем дивизионе в зоне ЮФО-СКФО. Главным тренером команды назначен Рустам Гасандибиров, под руководством которого игроки уже начали подготовку к сезону. После первого этапа сборов, "Анжи-2" отправится в Крым для участия на международном турнире.

Главной задачей новой команды называется подготовка молодых футболистов. Игроки проведут свой первый контрольный матч 26 января, соперником станет клуб второго дивизиона "Легион Динамо". Фарм-клуб "Анжи" существовал с 1991 по 2008 год, а затем провел один сезон-2014/15.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_2_sigraet_v_tret_em_divizione240117/

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