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"Анжи" завершил сбор в Турции

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"Анжи" завершил второй тренировочный сбор, проходивший в Турции, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Команда Александра Григоряна провела три спарринга с болгарским "Ботевом", "Вардаром" из Македонии и чешской "Дуклой".

Перед завершением сбора основная и молодежная команды провели тренировки на соседних полях. К занятиям основы были привлечены молодые голкиперы, которые работали с тренером Николаем Шлеевым.
Сегодня основная часть команды вылетает в Махачкалу. В Турции останутся некоторые игроки, которые будут тренироваться с молодежкой под руководством Гамаля Бабаева.

Очередной учебно-тренировочный сбор основного состава "Анжи" вновь пройдет в Турции с 13 по 27 февраля, на котором подопечные Александра Григоряна проведут три контрольных матча.

Дополнительная информация

http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/vtoroj_sbor_zavershen090217/

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Материалы REN-TV

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