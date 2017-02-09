"Анжи" завершил сбор в Турции

"Анжи" завершил второй тренировочный сбор, проходивший в Турции, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба. Команда Александра Григоряна провела три спарринга с болгарским "Ботевом", "Вардаром" из Македонии и чешской "Дуклой".

Перед завершением сбора основная и молодежная команды провели тренировки на соседних полях. К занятиям основы были привлечены молодые голкиперы, которые работали с тренером Николаем Шлеевым.

Сегодня основная часть команды вылетает в Махачкалу. В Турции останутся некоторые игроки, которые будут тренироваться с молодежкой под руководством Гамаля Бабаева.

Очередной учебно-тренировочный сбор основного состава "Анжи" вновь пройдет в Турции с 13 по 27 февраля, на котором подопечные Александра Григоряна проведут три контрольных матча.