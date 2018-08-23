"Анжи" запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) наложила на махачкалинский "Анжи"

запрет на регистрацию новых игроков, информирует пресс-служба организации.

Причина - заявление защитника Багаутдина Рикматуллаева о взыскании задолженности по трудовому договору, а также о частичном возмещении расходов на лечение. Запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед футболистом.

"Анжи" занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 3 очка. В 5-м туре чемпионата России махачкалинцы встретятся с "Локомотивом" 26 августа.

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