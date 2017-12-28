17:05 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" заплатил 400 тысяч евро за хавбека бухарестского "Динамо"

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Как стало известно "СЭ", полузащитник Паул Антон стал игроком "Анжи". 26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.

Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в "Хетафе" 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.

Добавим, что, по данным "СЭ", "Анжи" также проявлял интерес к нападающему одесского "Черноморца" Алексею Хобленко, однако пока клубы не договорились о сумме сделки. (Александр МУЙЖНЕК)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Millwall82

spetrov, ОЧ был попыткой не допустить Майдан, не получилось...

20:25

spetrov

...На всякий случай и для вас - жизнь обычно не черно-белая.

18:33

spetrov

...То есть, чтобы закончить на тему Валерия Георгиевича, популизм вижу, желание порулить потоками вижу, результат, откровенно говоря, не просматривается.

18:17

spetrov

То же самое, кстати, и предыдущая его мысль по поводу объединенного с Украиной чемпионата. Нет, базара нет, совместный чемпионат был и сильнее, и интереснее, но только реалии поменялись. И на тот уже момент столько вопросов и проблем было.

18:14

spetrov

...И вообще - мы тут намутили с гонкой денежных вооружений (не только вы, мы тоже в определенный момент (т.н. "жирные годы"), каждый приложил руку в меру возможности), но вы (телевидение) как-нибудь приведите в соответствие наши хотелки и реальность. :)

18:01

spetrov

serzheo, согласен с тобой, Сергей.

17:57

serzheo

spetrov____ Так он когда про АПЛ в пример приводит, он же не говорит, что там четырехбальная система отбора легов по качеству, и вот такой персонаж никогда бы там не оказался. И про ТВ, он помалкивает, что продажи идут на весь мир, а не внутри страны. Это напоминает - давайте мы будем платить как в Европе, но зарплат у вас таких не будет.

17:57

spetrov

...при этом приводить Англию в пример, думаю, большого ума не надо. Но только в Англии это уже работающая система. Вы начните играть хотя бы в половину того, как играют в Англии.

17:50

spetrov

serzheo, да нет, Газзаев-то точно не придет (с какой стати при всем к нему уважении, общей поддержки он не получит), но говорили, что через два года (вроде бы; краем глаза пробежался по новостям) вернутся к вопросу и сдвинут, а пока 6+5.

17:44

клад555

foreverCSKAforever класс!)

17:38

foreverCSKAforever

Какие-то "неправильные" румыны пошли: Иван, Антон. Куда делись Попеску, Лупеску, Петреску, Думитреску?

17:33

spetrov

serzheo, я так понял, оставили как есть. Через пару лет сдвинуть обещают в пользу легионеров.

17:32

spetrov

...А ведь мы когда-то Олича... за сколько? За 2 взяли?

17:27

spetrov

Скока-скока? Это что за цены такие?! Нет, нам таких дешевок не надо. ;)

17:23

serzheo

Красота. Как там дела с лимитом? Отменяем, не? ...

17:15