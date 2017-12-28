"Анжи" заплатил 400 тысяч евро за хавбека бухарестского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", полузащитник Паул Антон стал игроком "Анжи". 26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.

Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.

В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в "Хетафе" 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.

Добавим, что, по данным "СЭ", "Анжи" также проявлял интерес к нападающему одесского "Черноморца" Алексею Хобленко, однако пока клубы не договорились о сумме сделки. (Александр МУЙЖНЕК)