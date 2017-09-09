"Анжи" забил гол после того, как мяч покинул пределы поля

Момент с голом "Анжи" на 25-й минуте игры. Фото Скриншот телеканала "Наш футбол"

"Анжи" вышел вперед в матче 9-го тура чемпионата России с "Тосно". На 25-й минуте матча перед вторым голом гостей мяч покинул пределы поля. Защитник ленинградского клуба Виталий Шахов выбил мяч на ногу сопернику, который сделал передачу на полузащитника Олега Данченко. Тот с линии штрафной отправил мяч в дальний угол ворот Давида Юрченко.

На повторе видно, что перед тем, как Шахов попытался выбить мяч из своей штрафной, тот покинул пределы поля. Однако главный арбитр матча Алексей Еськов дал продолжить игру.

Напомним, что похожий эпизод произошел в матче 8-го тура чемпионата России в матче ЦСКА - "Ахмат" (0:1).