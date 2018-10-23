"Анжи" выразил благодарность бывшему главе Дагестана за поддержку

"Анжи" поблагодарил за поддержку бывшего главу Республики и почетного председателя Государственного Совета Дагестана Магомедали Магомедова.

- Футбольный клуб "Анжи" и фонд "Анжи Живи" выражают большую признательность политическому деятелю, почетному председателю Государственного Совета Республики Дагестан, Главе Республики на протяжении двенадцати лет Магомедову Магомедали Магомедовичу за помощь и поддержку, оказанные нашему клубу.Становление и развитие ФК "Анжи" было бы невозможно без поддержки Магомедали Магомедовича. Первые успехи команды, выход в Высший Дивизион российского футбола и сенсационное четвертое место в первый же год выступления в элите российского футбола не случайно пришлись на годы правления Магомедали Магомедовича. Давний любитель футбола Магомедали Магомедович был и остается искренним болельщиком и другом ФК "Анжи".

Перед матчем с ЦСКА Магомедов принял участие в чествовании чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, где поздравил дагестанского бойца с победой, а также призвал действующее руководство республики поддержать ФК "Анжи".

Магомедали Магомедович также пообещал переводить половину своей ежемесячной зарплаты, получаемой от руководства республики, в фонд "Анжи Живи". Большое человеческое спасибо, Магомедали Магомедович! - говорится в сообщении пресс-службы.

- Каждый из нас может помочь сохранить наш любимый клуб в тяжелое для него время, - приводит пресс-служба клуба слова Магомедова. - Я прекрасно понимаю все трудности, с которым сталкиваются жители и руководители нашего региона, но несмотря ни на что, объединив усилия, мы все может внести вклад в сохранение махачкалинской команды.

Напомним, что финансовое положение клуба крайне тяжелым. По словам генерального директора "Анжи" Олега Флегонтова, команда живет от матча к матчу.

Многие игроки команды не получают зарплату с апреля этого года, а общая задолженность команды перед футболистами составляет около 250 миллионов рублей.





