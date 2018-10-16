"Анжи" вылетит в Махачкалу 17 октября

"Анжи" продолжает подготовку к матчу 11-го тура РПЛ против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. 17 октября команда проведет утреннюю тренировку в Подольске, а затем вылетит в Махачкалу вечерним рейсом из Москвы.

Ранее сообщалось об отсутствии у клуба денег на перелет в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

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