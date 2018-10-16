18:00 16 октября | Футбол — РПЛ

"Анжи" вылетит в Махачкалу 17 октября

Обсудить
0

"Анжи" продолжает подготовку к матчу 11-го тура РПЛ против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. 17 октября команда проведет утреннюю тренировку в Подольске, а затем вылетит в Махачкалу вечерним рейсом из Москвы. 

Ранее сообщалось об отсутствии у клуба денег на перелет в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.

Анжи - ЦСКА

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_prodoljaet_podgotovku_k_igre_s_cska161018/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...