"Анжи" вылетит в Махачкалу 17 октября

"Анжи" продолжает подготовку к матчу 11-го тура РПЛ против ЦСКА, информирует официальный сайт клуба. 17 октября команда проведет утреннюю тренировку в Подольске, а затем вылетит в Махачкалу вечерним рейсом из Москвы.
Ранее сообщалось об отсутствии у клуба денег на перелет в Махачкалу. "Анжи" просил РПЛ о проведении матча в Москве, но получил отказ.
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_prodoljaet_podgotovku_k_igre_s_cska161018/
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