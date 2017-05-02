"Анжи" вслед за "Краснодаром" внесет в черный список фанатов, участвовавших в драке

"Анжи" вслед за "Краснодаром" внесет в черный список своих болельщиков, участвовавших в драке перед матчем команд в 26-м туре чемпионата России. Перед игрой болельщики обоих клубов устроили массовую драку около стадиона "Краснодара". Позднее полиции удалось задержать зачинщиков потасовки с обеих сторон. "Быки" сегодня уже выступили с заявлением по этому поводу.

"Мы отреагируем на поведение наших болельщиков. "Анжи" обращается к ним о недопустимости такого поведения и таких действий как на матчах в Махачкале, так и на выездных играх, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы "Анжи". - У нас есть такая вещь, как черный список, и участники драки обязательно будут туда внесены. На данный момент идентифицированы только те, кто был задержан органами правопорядка, по остальным работа продолжается.

Мы не приветствуем подобные действия. Но стоит сказать, что этот инцидент является также просчетом службы безопасности стадиона, так как она допустила стычку болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем драки будут предотвращаться еще до их появления".