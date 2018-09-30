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"Анжи" впервые за 16 лет обыграл "Зенит" в чемпионате

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"Анжи" в пятый раз в российской истории обыграл "Зенит" и прервал 16-летнюю серию без побед над питерцами в чемпионате страны. С марта 2002 года сине-бело-голубые не знали поражений во встречах с махачкалинцами, уступив лишь в двух кубковых встречах. (Кирилл Бурдаков)

Все победы "Анжи" над "Зенитом"

Дата

Турнир

Город

Счет

Голы

18.09.2000

Чемпионат

Махачкала

3:2

Ранджелович-2, Сирхаев – Игонин, Осипов

09.03.2002

Чемпионат

Махачкала

2:0

Будунов, Прудиус

08.05.2013

Кубок

Санкт-Петербург

1:0

Это’О

27.10.2016

Кубок

Махачкала

4:0

Будковский-2, Гасанов, Бериша

30.09.2018

Чемпионат

Махачкала

2:1

Понсе, Кулик - Маркизио
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