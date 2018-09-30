"Анжи" впервые за 16 лет обыграл "Зенит" в чемпионате

"Анжи" в пятый раз в российской истории обыграл "Зенит" и прервал 16-летнюю серию без побед над питерцами в чемпионате страны. С марта 2002 года сине-бело-голубые не знали поражений во встречах с махачкалинцами, уступив лишь в двух кубковых встречах. (Кирилл Бурдаков)

Все победы "Анжи" над "Зенитом"