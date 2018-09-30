"Анжи" впервые за 16 лет обыграл "Зенит" в чемпионате

"Анжи" в пятый раз в российской истории обыграл "Зенит" и прервал 16-летнюю серию без побед над питерцами в чемпионате страны. С марта 2002 года сине-бело-голубые не знали поражений во встречах с махачкалинцами, уступив лишь в двух кубковых встречах. (Кирилл Бурдаков)
Все победы "Анжи" над "Зенитом"
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
18.09.2000
|
Чемпионат
|
Махачкала
|
3:2
|
Ранджелович-2, Сирхаев – Игонин, Осипов
|
09.03.2002
|
Чемпионат
|
Махачкала
|
2:0
|
Будунов, Прудиус
|
08.05.2013
|
Кубок
|
Санкт-Петербург
|
1:0
|
Это’О
|
27.10.2016
|
Кубок
|
Махачкала
|
4:0
|
Будковский-2, Гасанов, Бериша
|
30.09.2018
|
Чемпионат
|
Махачкала
|
2:1
|
Понсе, Кулик - Маркизио
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