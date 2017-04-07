"Анжи" возложил цветы на мемориале памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге

Сегодня футболисты и руководство "Анжи" возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в петербургском метрополитене.
Напомним, что в понедельник на одной из станций метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибли 13 человек и более 50 пострадали. Матч "Зенит" – "Анжи" пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля, и станет последней игрой на стадионе "Петровский".
Футболисты и руководство ФК "Анжи" возложили цветы на мемориале памяти жертв теракта в петербургском метрополитене #Питермыстобой pic.twitter.com/9vh1pdFnio– ФК "Анжи" (@fc_anji) 7 апреля 2017 г.
Гетеродин
llShadowll, 13 человек и один акбаржон джалилов, так что всё правильно.
19:46
llShadowll
14 человек,хоть тут бы опечатки не далили СЭ...
18:49